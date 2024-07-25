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學生犀利發問！王顯瑜親上火線回應「記者迷思」　有問必答幫解惑

記者孟育民／台北報導

鏡電視本周在強颱凱米來臨前夕，接連接待大學生、高中生共兩組參訪團體，最後由王顯瑜主播登場與學生對談，學生也把握難得機會，對王顯瑜連番追問從八卦問到對「小時不讀書長大當記者」等網路語言的想法，王顯瑜不只直球對決通通有問必答，活潑生動的溝通方式，讓聽得學生們笑聲連連，直呼這次參訪真的太好玩了。

▲▼學生團參訪鏡電視，主播王顯瑜面對學生問題，通通有問有答，讓現場笑聲不斷。（圖／鏡電視提供）

▲學生團參訪鏡電視。（圖／鏡電視提供）

參訪活動最後，鏡新聞晚間主播王顯瑜到場分享自己從高中到美國讀大學的心路歷程，也談到自己一路走上主播台的經歷與過程，希望透過自己的經驗讓年輕朋友得以借鏡。到了問答時間，年輕學子一開始就追問王顯瑜在青鳥運動現場採訪的感想，王顯瑜回應表示在現場看到剛下班的上班族、公務員、政治狂熱者，各種形形色色的人都有，有種見證歷史的感覺看久了還會起雞皮疙瘩。

▲▼學生團參訪鏡電視，主播王顯瑜面對學生問題，通通有問有答，讓現場笑聲不斷。（圖／鏡電視提供）

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▲主播王顯瑜面對學生問題，通通有問有答。（圖／鏡電視提供）

學生也問王顯瑜對於網路語言「小時不讀書長大當記者」的想法，王顯瑜笑笑回說他覺得這句話其實有對有錯，因為現在台灣媒體相當多，相對的記者數量也多，的確會有良莠不齊的狀況。不過王顯瑜也在現場幫同業發聲，說到因為記者的報導是公開的，所以如果有錯全台灣都看得到，而且會被放大，其實記者犯錯頻率不會比一般人高，只是因為犯錯時大家都看得到，所以大眾才會覺得記者很常出狀況。

王顯瑜以記者問戴眼睛的小朋友是否近視的網路梗圖為例，他說記者會這樣的問的原因，一是不知道受訪者是閃光、遠視、近視或是弱視，二是身為記者的工作就是問問題，不能直接假設對方就是近視，而且很多時候記者問一個簡單的問題，只是為了讓受訪者開口，才能順利完成後續的訪問，真的不是故意問蠢問題。

學生眼見王顯瑜有問必答，追問有主播口誤造成「陳澄波死而復生」，王顯瑜表示如果現在做個殘酷大考驗，把麥克風遞給台下任何一位同學，要求同學2分鐘內不間斷地說今天做了什麼事，尤其是在那麼多人面前說話，相信很多人無法順利說完，所以那位主播當時只是單純的口誤，自己偶爾也會講錯，所以請同學們不要太過苛責。

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