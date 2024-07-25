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汪建民「颱風天上通告」暴瘦身影曝光！　罹肺腺癌4期頭髮掉光

記者劉宜庭／綜合報導

汪建民不久前證實罹肺腺癌4期，癌細胞已從右肺擴散到頸椎及腦內，接受化療後頭髮掉光，更瘦了整整12公斤，但為了生活仍強撐工作，昨（24日）凱米颱風襲台，他現身電視台上通告錄影，這也是他坦承罹癌後首次曝光身影。

▲汪建民「颱風天上通告」暴瘦身影曝光！。（圖／翻攝自Facebook／顧婕）

▲汪建民（左1）昨颱風天上通告。（圖／翻攝自Facebook／顧婕）

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57歲女星顧婕有著凍齡教主外號，日前被診斷罹患直腸癌第4期、肝臟長9顆水泡，昨下午5點參與節目《單身行不行》錄影，同場的還有醫藥記者洪素卿、汪建民、主持人邱沁宜等人，她更表示：「第一次跟汪建民上通告，想不到他是肺腺癌四期…。」

雖然錄影當下，強颱凱米直撲台灣，但顧婕樂觀表示：「颱風天還有工作，真是恩典，而且還風小雨小，真是lucky，想想我好像失業蠻久的，這兩個月終於開始有通告，惡性腫瘤其實也不錯！」

▲汪建民驚傳罹癌。（圖／翻攝汪建民IG)

▲汪建民。（圖／記者黃克翔攝）

▲汪建民罹患肺腺癌4期。（圖／資料照／翻攝自汪建民IG、記者黃克翔攝）

汪建民今年7月初坦承罹患肺腺癌4期，去年12月因病入院接受手術，隨後開始了漫長的化療和電療過程。至今，他已經歷了9次化療和超過60次電療，治療的副作用使他的頭髮全掉，飲食時也失去了味覺，體力變差，體重更是從89公斤降到了77公斤。

儘管病情嚴重，汪建民依然堅持工作，繼續進行直播，期間有粉絲從他骨瘦如柴的身體、突出的眼睛和凹陷的雙頰中發現異常，他則總是戴著帽子，以此掩蓋他的掉髮狀態。

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汪建民, 顧婕, 單身行不行

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