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黃宏軒謝柯震東「set直播」救事業！堅決秘戀不公開　林映彤跨年齡檻

記者蕭采薇／專訪

青春校園電影《我想和你在一起》，由黃宏軒與林映彤搭檔演出青梅竹馬。黃宏軒出道8年，近期才以BL劇《關於未知的我們》晉升人氣男神，回想這一路走來，他回憶從參加選秀失利意志消沈，到疫情開始因為IG直播和上節目玩「狼人殺」獲得討論度，卻也讓他習慣放慢一切感受人生起伏。

▲▼《我想和你在一起》林映彤、黃宏軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲《我想和你在一起》林映彤、黃宏軒初次合作卻充滿默契。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒曾參加對岸選秀節目《青春有你》，通過幾十萬人海選，面試就收到個人練習生合約。當時沒有經紀公司的他，瞬間覺得自信心爆棚，「我給自己很大的肯定，心想『我要發光』。」然而現實卻開了他大玩笑，黃宏軒說：「結果開錄前我腳就斷了，只好退出比賽。」

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黃宏軒坦言：「那個跤我摔的很痛，心情非常沮喪，覺得自己怎麼會錯過這種機會，意志很消沈。我前面累積的成就完全歸零。」但也因為這樣，關在家裡的他養成了讀書的習慣，並持續至今。而疫情期間，就是他迎來的第一個轉捩點。

▲▼《我想和你在一起》林映彤、黃宏軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃宏軒因為碰上疫情，事業反而迎來轉機。（圖／記者周宸亘攝）

除了因為「狼人殺」受到關注，讓黃宏軒說出「娛百對我有恩」外，當時好友柯震東也因為玩IG直播成為焦點，他說：「那時候我們每天連線，其實都是set好的，我就在他隔壁房間。大家好像很喜歡看我們講廢話，對我來說這就是疫情給的機會。」

林映彤則是科班出身，首次演出電影的她，試鏡時其實沒有太大得失心，甚至是不夠相信自己。拿到角色的過程，監視說她「不是最有企圖心的」，林映彤則形容是「意外試鏡上了」，她坦言：「擔心有很多層，我自己在看男演員，覺得他們好像越老越有魅力，30歲之後就是黃金期。但在觀眾眼裡，女生好像就要年輕貌美。」

▲▼《我想和你在一起》林映彤、黃宏軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲科班出身的林映彤，降齡演出活潑可愛的女高中生。（圖／記者周宸亘攝）

歲數這件事，成為降齡演出的林映彤心裡一道坎，但她也說：「我的企圖心很強，但我很平常心。」林映彤告訴自己每個人都有自己的時間，「不需要著急，好不會一直好，壞也不會一直壞。不要在沒用的地方掙扎消耗。」

兩人第一次合作，卻相當有默契。黃宏軒說：「映彤是專業演員，我知道她能接得住我的球，讓我盡情耍白爛。」不過兩人戲裡談情，戲外卻不來電，提起戀愛觀，黃宏軒說：「我是會藏起來的人，我希望可以工作時工作，生活時就好好生活。如果我公開，那就變工作一部分。」《我想和你在一起》全台上映中。

▲▼《我想和你在一起》林映彤、黃宏軒專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲《我想和你在一起》林映彤、黃宏軒初次合作卻充滿默契。（圖／記者周宸亘攝）

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