YTR這群人展榮「IG貼文無預警消失」！　求助PO文：颱風吹走了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber這群人去年宣布停更頻道，不過成員們平時還是會透過社群分享生活，團長展榮今（24）日就在Threads上曬出一張截圖，透露自己的IG貼文無故消失。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，同時也意外釣出不少有同樣情況的苦主。

▲展榮是網紅「這群人」的團長。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

透過展榮分享的照片可見到，他的IG頁面只能看到簡介、精選動態等區域，底下貼文的部分完全空白，甚至還寫著「尚無貼文」等字。為此，他感到有些緊張，因此發文向廣大的網友們求助，表示貼文全都不見了，同時也幽默問道：「颱風把它們吹走了嗎？」甚至還懷疑自己帳號被人盜用，所以在留言區寫下：「還是我被盜了？早上5：00就到屏東拍攝新歌MV的me，還在搞不清楚狀況中。」

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▲展榮發文透露IG貼文消失。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）

為此，展榮的貼文及截圖在曝光後不久，立即吸引網友們的注意，除了有人留言猜測，可能是網路速度不穩定導致，表示用自己的帳號看他的IG帳號，是正常且有顯示貼文內容之外，還有人留言透露，自己的帳號頁面也遇到同樣的情形。最後，留言區有知情的網友貼出一張截圖表示，「目前大規模出現IG貼文消失故障的問題」，要他別慌張，靜待修復。