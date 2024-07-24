ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR這群人展榮「IG貼文無預警消失」！　求助PO文：颱風吹走了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber這群人去年宣布停更頻道，不過成員們平時還是會透過社群分享生活，團長展榮今（24）日就在Threads上曬出一張截圖，透露自己的IG貼文無故消失。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，同時也意外釣出不少有同樣情況的苦主。

▲展榮。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲展榮是網紅「這群人」的團長。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

透過展榮分享的照片可見到，他的IG頁面只能看到簡介、精選動態等區域，底下貼文的部分完全空白，甚至還寫著「尚無貼文」等字。為此，他感到有些緊張，因此發文向廣大的網友們求助，表示貼文全都不見了，同時也幽默問道：「颱風把它們吹走了嗎？」甚至還懷疑自己帳號被人盜用，所以在留言區寫下：「還是我被盜了？早上5：00就到屏東拍攝新歌MV的me，還在搞不清楚狀況中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲展榮。（圖／翻攝自Instagram／keelongxu）

▲展榮發文透露IG貼文消失。（圖／翻攝自Threads／keelongxu）

為此，展榮的貼文及截圖在曝光後不久，立即吸引網友們的注意，除了有人留言猜測，可能是網路速度不穩定導致，表示用自己的帳號看他的IG帳號，是正常且有顯示貼文內容之外，還有人留言透露，自己的帳號頁面也遇到同樣的情形。最後，留言區有知情的網友貼出一張截圖表示，「目前大規模出現IG貼文消失故障的問題」，要他別慌張，靜待修復。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

慵懶女聲版《稻香》驚豔全場　她就是《體面》原唱！

推薦閱讀

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

鳳梨入珠88顆太猛！「日42萬超正AV女優也煞到」　曖昧私聊對話曝光

鳳梨入珠88顆太猛！「日42萬超正AV女優也煞到」　曖昧私聊對話曝光

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

日網紅看颱風假：台灣政府真可憐！「全台同心的時刻」　揭台日最大差異

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

鳳梨入珠88顆太猛！「日42萬超正AV女優也煞到」　曖昧私聊對話曝光

陸網出征小S女兒Lily！「廣告被大動作下架」　只因1年前脫口一句話

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

這群人, YouTuber, 網紅, 展榮, 凱米颱風, 颱風

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR黑男公開求婚影片！　5年混血女友點頭嫁：我願意
  2. 全台放凱米颱風假！　威秀影城宣布：25日中午前暫停營業
  3. 汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏
  4. YTR這群人展榮「IG貼文無預警消失」！　求助PO文：颱風吹走了嗎？
  5. 一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？
  6. 郁方颱風天朝聖知名早餐店！　結帳見價格大推：很佛心
  7. 炎亞綸被判緩刑首吐心聲！「憋了6年」不忍了苦訴：年紀是我的原罪
  8. IG百萬粉！Meen、Ping三搭爆高人氣　宣布來台「歡迎推薦美食」
  9. YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟
  10. ITZY隊長喝「Toyz飲料店」！　咬吸管自拍照曝光

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366