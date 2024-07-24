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YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

記者劉宛欣／綜合報導

網紅小吳、紀卜心創立的手搖品牌「十盛」爆出爭議，被質疑沒有標清楚成分，誤導消費者。兩人在事後澄清時曾解釋稱沒有說過賣的品項是鮮奶茶，但由於官網標著「北海道牛乳」，也沒有提到含有奶精，依然遭質疑玩文字遊戲，近日更有網友挖出先前其他YouTuber們的評測影片，發現就連YouTuber們也被誤導，以為十盛的奶茶是鮮奶茶。

▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

▲網友對聲明中的乳源2字提出質疑。（圖／翻攝自紀卜心臉書、記者蕭筠攝）

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一名男網友在Dcard整理出YouTuber低能林、六一遛阿寬、卡特、泱泱的十盛評比影片，影片中可以看到低能林誤以為十盛用的是北海道十勝鮮奶，甚至去查了十勝的價格，驚呼「他們用這麼貴的牛奶」，阿寬、卡特同樣誤會是十勝鮮奶，但阿寬在最後喝出了奶精味。原PO點出關鍵問題不在賣的是奶精奶茶還是鮮奶茶，而在於「十盛在宣傳上的用字不夠精確，導致消費者產生認知落差」。

▲許多YouTuber評測影片也都誤以為十盛用的是十勝鮮奶。（圖／翻攝自Dcard）

▲許多YouTuber評測影片也都誤以為十盛用的是十勝鮮奶。（圖／翻攝自Dcard）

▲許多YouTuber評測影片也都誤以為十盛用的是十勝鮮奶。（圖／翻攝自Dcard）

▲許多YouTuber評測影片也都誤以為十盛用的是十勝鮮奶。（圖／翻攝自Dcard）

原PO進一步喊話道：「希望小吳和紀卜心能誠心接受消費者的意見，撇除一些來湊熱鬧的路人，這次會有那麼多人憤怒與失望，主要是因為粉絲和消費者基於信任進行消費，卻得到了這樣的結果。」而自己之所以會整理出YouTuber們誤以為是牛乳的影片，就是發現也些人搞不清楚十盛問題出在哪。

底下也有網友提出關鍵，認為單看影片截圖「很明顯就有廣告不實的嫌疑」，且如果是與十盛合作的業配影片，十盛方面不可能沒有審片，直言「全都說到十勝鮮乳，感覺像是講好的廣告詞，但一喝都很明顯有奶精，所以他們防止燒到自己都選擇誠實說的感覺？」

其他人也紛紛附和「有人就是對奶精過敏、討厭奶精才喝鮮奶，萬一過敏太嚴重導致身體出問題，那請問他們店是打算怎麼辦？硬搞灰色地帶，感覺就是用引導的方式讓大家自動覺得是鮮奶」、「不清楚的廣告讓YT業配內容錯誤，誤導消費者」、「連卡特都被騙了，怎麼期待消費者搞清楚？」

此前，十盛21日發聲明指出，有人在網路散布有損品牌形象的言論，很遺憾其未向公司查證，「本公司從未對外宣傳或強調熟成奶茶系列本身為百分之百的純鮮奶茶產品」，熟成奶茶是以熟成生乳加上鮮奶所調製，其中熟成生乳含有奶精，用來增加口感和風味。

十盛聲明曝光後，引起更大的輿論風暴，小吳和紀卜心隨即在22日發布聯合聲明，進一步透露每杯熟成奶茶都是使用熟成生乳搭配統一鮮乳，熟成生乳配方中，使用了日本進口的北海道生乳粉，並搭配奶精提升風味，感謝大家的建議，門市和官網都已明確標示，他們會面對錯誤並改進。

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