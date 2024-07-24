無禮男硬闖要合照！遭阻止竟嗆「破演員什麼了不起」　葉童嚇壞

記者張筱涵／綜合報導

香港演員葉童在《新白娘子傳奇》反串男角「許仙」廣為人知，被譽為「最美許仙」，至今都是許多人敬佩的演員。怎料，近日在杭州機場，一名男影迷闖過隨行人員保護範圍，強行拿著手機要和葉童合照，被阻止後竟破口大罵，嚇壞眾人。

▲葉童被男影迷嚇到。（圖／翻攝自微博／新聞晨報）



葉童在完成杭州巡演後，於22日飛返香港慶祝結婚36年紀念日，沒想到在機場與影迷們互動期間，卻有一名中年男子突然闖入並堅持要求與其合照。助理見狀便說「不能進來」來阻擋，結果該名男子惱羞成怒，大罵「拍個照不行啊？有什麼了不起的！一個破演員有啥用」。

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事情發生得相當突然，葉童高舉雙手、表情全是驚嚇，愣了好幾秒才被助理帶離現場，鎮定下來後才微笑與影迷們揮手道別。現場影迷將這段影片上傳到社群平台後，引起大量關注，該名男子也遭眾網友砲轟撻伐。

葉童則在微博上發文回應，表示「每個人表達喜歡的方式不同，感受到了大家的熱情，只是機場對我來說不是最佳互動的地方。請不用擔心」。她認為「愛是克制」，呼籲影迷們在表達喜愛時應更理性和冷靜。

▲葉童回應。（圖／翻攝自微博／葉童）



該名男子事後拍了道歉影片，自省當時言語過激，向葉童表達歉意外，也承諾會繼續支持。不過許多網友認為他只是因為輿論壓力而被迫道歉，而並未真正認知到自己的錯誤。

▲男影迷拍片道歉。（圖／翻攝自微博／江上沪川icon）