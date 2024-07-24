鍾明軒挨酸大外宣哭了！　陷低潮直球反擊：義務教育學了什麼？

記者王靖淳／綜合報導

網紅鍾明軒日前到大陸觀光，事後上傳影片分享旅遊感受，不過卻因此引來不少罵聲，除了有網友酸他是「祖國美人」之外，甚至還痛批他替大陸做大外宣。為此，他昨（23）日在頻道回應此事，坦言前陣子因為被罵而陷入低潮，甚至在家大爆哭，同時也直言：「大家十二年的義務國民教育是學了什麼？」

▲鍾明軒日前到大陸旅遊結果遭部分網友批評。（圖／翻攝自Facebook／鍾明軒）

鍾明軒強調，自己從頭到尾都沒有說過大陸任何一句好話，那個對他來說都叫做實話。鍾明軒表示，他的發言只是分享真實感受，而並非為大陸宣傳，他也質疑這些批評他的人的教育背景，反問道：「如果說實話就叫做好話的話，我不知道大家十二年的義務國民教育是學了什麼？」

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▲鍾明軒透露前陣子在家低潮。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）



鍾明軒透露，這段時間因為飽受攻擊，所以情緒一度陷入低潮，「我在家低潮，在家大哭，在家發瘋，在家憂鬱，在家大爆炸。唯一有看過這景象的，可能只有我的狗。」他指出那些批評他的人，反而沒有親身去過大陸，卻聲稱了解大陸的真實情況，這令他感到十分困惑。他也形容，這段痛苦經歷為「真真確確實實的痛苦」。

▲鍾明軒透露前陣子在家大爆炸。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

儘管如此，鍾明軒表示，他在某程度上也感到滿足和快樂，因為這是他人生中的新衝擊，「我已經一陣子沒有被那麼多的人攻擊，我好懷念，我偏Ｍ。」他每天早上都期待看到攻擊的內容，甚至將這些批評形容為「文字版的Ｎetflix」，雖然最終發現罵他的內容大同小異，但這段經歷讓他明白，那些未曾親自經歷的人，只是永遠活在信息繭房裡，無法看到真實世界的全貌。