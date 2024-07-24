哈孝遠爆球隊移地訓練驚見「學長DIY」！深夜寺廟聽見喘息聲...趴地一看嚇傻

記者孟育民／台北報導

球星出身的哈孝遠，近年轉戰演藝圈成績亮眼，經常受邀各大綜藝節目分享經驗，日前錄製《哈囉 你有事嗎？》談論「吃瓜群眾就在你身邊」，爆料之前大學球隊去移地訓練，有次到花蓮住在廟裡，半夜竟透過大理石的地板反光，偷看到學長在房間DIY，「那陣子他球打的恨爛，還扭到受傷。」認為是因為在寺廟裡做不適宜的事情，所以惹禍上身。

▲哈孝遠趴地偷看到學長在寺廟房間DIY。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

哈孝遠說，當時球隊移地訓練住在花蓮的寺廟，學長自己一個人住，在夜深人靜的半夜，他卻聽見奇怪的喘息聲，「只要一點點聲音，哪怕是鸚鵡的聲音都聽得到，那時候也大概兩三點，隔壁學長的房間，就出現那種嗯的聲音。」他一開始以為是學長在做伏地挺身，但聲音越聽越奇怪，於是他從地板的反光趴地偷看，「就看到學長一絲不掛在那邊自己DIY！」

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▲▼哈孝遠聽見怪聲，還原當時情況。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）

隔天，學長原本還否認自己的行為，在眾人逼問下才招了，但哈孝遠表示：「結過那陣子他球打得恨爛，還扭到受傷，自己左腳絆右腳。」他認為不是DIY的問題，而是場所不適合，因為寺廟是個莊嚴地方，所以才會事後莫名一連衰事。

▲哈孝遠見到球隊學長裸體。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎？）