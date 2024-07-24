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孫燕姿「台上突爆汗顫抖」！　體況亮紅燈還掛急診：努力全歸零

記者張筱涵／綜合報導

歌手孫燕姿23日迎來46歲生日，特別錄製過影片分享近況，這才讓外界知道原來這個月來的身體狀況都不太好，甚至體驗到人生第一次身體不自覺顫抖地這麼厲害，好在現在一切都已經好轉。

▲▼孫燕姿。（圖／翻攝自微博／孫燕姿）

▲孫燕姿表演到一半突然顫抖爆汗。（圖／翻攝自微博／孫燕姿）

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孫燕姿在影片中提到，在福州音樂節表演到第二首歌的時候，突然全身冒汗，平常鮮少流汗的她開始有危機感，順利結束後開始不斷發抖，連自己都無法控制，就這樣顫抖了2個小時之久。不僅自己被嚇到，身邊的工作人員們也都十分擔心。

回到家後身體狀況一直沒好轉，孫燕姿病到眼睛泛紅、臉色慘白且出現連續的感冒症狀，中醫、西醫全都去看了也都按時吃藥，中間還去過幾次急診，經過了1個月才恢復健康，這也影響到了演唱會練習：「心情有點在谷底，好像之前的努力又歸零，但我想說可能人生就是這樣吧，起起伏伏的，有時候很順利，有時候很曲折，這是我比較曲折的一些近況。」

▲▼孫燕姿。（圖／翻攝自微博／孫燕姿）▲▼孫燕姿。（圖／翻攝自微博／孫燕姿）

▲孫燕姿病了一個月導致演唱會訓練中斷，心情跌落谷底。（圖／翻攝自微博／孫燕姿）

孫燕姿在影片中也提到，隨著年齡的增長，感覺身體狀況有所改變，尤其今年的感受特別不同。在這段期間，她盡量避免使用手機，因為每次滑手機都會有心悸的感覺：「就很緊張，但上台表演就不會。」也因為這樣開始少用手機，將注意力放在閱讀上，近期主要都在閱讀心理學相關書籍。

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