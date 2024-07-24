記者田暐瑋／綜合報導

颱風凱米直撲北台灣，暴風圈於今（24日）觸陸，各地均受到劇烈影響，全台本島皆放颱風假。媒體人蕭彤雯一早出門工作，沒想到家附近就看到一顆大樹被颱風吹倒，還是被連根拔起，讓她驚嚇直呼：「真的是一早出門就被這棵樹嚇得半死！」

▲蕭彤雯驚見大樹倒塌。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯24日在臉書發文，早上為孩子們準備好早餐後，便出門前往電台工作，「出門沒多久就在我家附近看到一顆大樹被吹倒在路的正中央，而且是被連根拔起！地點就在台北市立聯合醫院陽明院區的正門口。」不少網友驚訝現在北部看起來無風無雨，竟然樹都被吹倒，她驚魂未定表示：「真是太危險了！希望樹倒下時沒有造成任何人車受傷。」

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對於颱風假放與不放，每次總是有正反不同意見，蕭彤雯表示：「其實不管放、不放，都會有人有意見。重點是希望可以不出門就盡量不要出門。必須堅守工作崗位的朋友（包括我），我也要為你們獻上祝福與慰勞，務必眼觀四面耳聽八方呀！」

▲中颱凱米今日風力預測。（圖／氣象署提供）



中度颱風凱米進逼台灣，日本氣象廳最新一報顯示，凱米增強為「強烈颱風」。對此，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，兩者定義不同。黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，氣象署和日本氣象廳對「強烈颱風」的定義不同，台灣是近中心最大風速每秒51公尺以上，而現在台日都觀測凱米近中心最大風速為45公尺。至於是否可能碰到強颱門檻，他認為，增強幅度滿有限，因離陸地很近，經過台灣就會開始減弱。