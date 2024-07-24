唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

圖文／鏡週刊

母親在自家頂樓離世45天後，唐治平期間他屢被外界直擊失魂落魂，甚至脫序的模樣，讀者也提供本刊相關的影片。另有身邊親友透露，唐治平自小與母親漂泊不定，彼此相依為命，到了這幾年他演藝工作不順，母子之間相愛相殺，直至憾事發生，專家認為他疑患「解離性失憶症」，導致時而言行如常，時而完全脫離現實。

唐治平的父親是泰國華僑，家族經營販售「唐双合」魚露，名媒正娶了從小被領養的唐母，最後走上離婚一途。唐母自此獨力扶養兒子長大，因此唐治平從小時候先和母親在中國大陸廣東生活，之後才又回到台灣。由於唐父過世之後，他在泰國一個親友都不認識，身邊有著血緣關係的「家人」趨近於零。

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雖然拿著泰國護照，唐治平從小在台灣讀書生活長大，一句泰文都不會說，也沒有台灣身分，讓他時常有漂泊不定的感受。也因為這些聽來諷刺的成長因素，然後這麼多年來又必須一直拿著工作證在台灣過活，讓他心理上極度無安全感。同時也由此可知，唐治平從小就和母親只能相依為命，雖然無話不談，卻也相愛相殺。

▲唐治平（左）過去和丁寧（右）有過一段情，如今丁寧已婚有3個孩子。（東方IC）

而且唐治平頻繁出現失憶現象，不願面對母親離去的事實，嘴上一直說著要找媽媽，卻又整日不停四處遊走，有時也和朋友吃飯。身邊友人曾向本刊透露在母喪之後大概隔了2週，唐治平主動約了朋友聚餐吃飯，而且還是約在他和媽媽最後一次吃飯的餐廳。

根據轉述，當時唐治平還和友人聊天說話講得頭頭是道，先是抱怨自己拍戲酬勞有所委屈，還當場逐一分析為何自己不肯認屍，一個一個強調屍體哪個特徵不是母親，語氣聽來完全無法與在媒體上他四處晃盪的樣貌聯想在一起。

這幾年來唐治平的演藝工作並不順利，收入也不穩定，母子之間難免會有口角；友人透露，唐治平一度心心念念想著去對岸發展，唐母則是勸回態度，因為認為唐治平不能適應。而且自許為專業演員的他，根本無法接受對岸演藝圈中必須應酬、搞人脈那套潛規則。



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