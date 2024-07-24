ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

2019年，唐治平（中）曾被拍到和當時的同居女友（右）一起覓食。

圖文／鏡週刊

母親在自家頂樓離世45天後，唐治平期間他屢被外界直擊失魂落魂，甚至脫序的模樣，讀者也提供本刊相關的影片。另有身邊親友透露，唐治平自小與母親漂泊不定，彼此相依為命，到了這幾年他演藝工作不順，母子之間相愛相殺，直至憾事發生，專家認為他疑患「解離性失憶症」，導致時而言行如常，時而完全脫離現實。

唐治平的父親是泰國華僑，家族經營販售「唐双合」魚露，名媒正娶了從小被領養的唐母，最後走上離婚一途。唐母自此獨力扶養兒子長大，因此唐治平從小時候先和母親在中國大陸廣東生活，之後才又回到台灣。由於唐父過世之後，他在泰國一個親友都不認識，身邊有著血緣關係的「家人」趨近於零。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然拿著泰國護照，唐治平從小在台灣讀書生活長大，一句泰文都不會說，也沒有台灣身分，讓他時常有漂泊不定的感受。也因為這些聽來諷刺的成長因素，然後這麼多年來又必須一直拿著工作證在台灣過活，讓他心理上極度無安全感。同時也由此可知，唐治平從小就和母親只能相依為命，雖然無話不談，卻也相愛相殺。

唐治平（左）過去和丁寧（右）有過一段情，如今丁寧已婚有3個孩子。（東方IC）

▲唐治平（左）過去和丁寧（右）有過一段情，如今丁寧已婚有3個孩子。（東方IC）

而且唐治平頻繁出現失憶現象，不願面對母親離去的事實，嘴上一直說著要找媽媽，卻又整日不停四處遊走，有時也和朋友吃飯。身邊友人曾向本刊透露在母喪之後大概隔了2週，唐治平主動約了朋友聚餐吃飯，而且還是約在他和媽媽最後一次吃飯的餐廳。

根據轉述，當時唐治平還和友人聊天說話講得頭頭是道，先是抱怨自己拍戲酬勞有所委屈，還當場逐一分析為何自己不肯認屍，一個一個強調屍體哪個特徵不是母親，語氣聽來完全無法與在媒體上他四處晃盪的樣貌聯想在一起。

這幾年來唐治平的演藝工作並不順利，收入也不穩定，母子之間難免會有口角；友人透露，唐治平一度心心念念想著去對岸發展，唐母則是勸回態度，因為認為唐治平不能適應。而且自許為專業演員的他，根本無法接受對岸演藝圈中必須應酬、搞人脈那套潛規則。


更多鏡週刊報導
【唐治平脫序真相3】2個月前聚餐「唐母開朗健談」　好友震驚：中間發生了什麼？
【唐治平脫序真相4】專家研判唐治平需要4面向支持　最快3個月可恢復　
唱紅〈城裡的月光〉卻罹病　許美靜中國演唱會挨批「打混3小時」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

推薦閱讀

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 唐治平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被荷蘭男友死纏「蕭亞軒發聲了」！　揭真正關係：最不需要的就是戀愛
  2. 唐治平2月前帶母聚餐「和樂無異狀」！　友接死訊驚：中間發生了什麼
  3. 小孟老師／7月24日星座運勢　射手遇到心上人
  4. 歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍
  5. 逸祥B咖顛峰之作竟是「封殺憲哥」　外送遇超可惡奧客刁難
  6. 蕭亞軒爆遭荷蘭男友爭執動粗「有人掛彩」！掀激烈衝突　親友怒勸分手
  7. 唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感
  8. 蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手
  9. 李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣
  10. 何以奇吃丼飯驚見「蒼蠅泡爛」！　銷單退錢她尷尬：有點歹勢

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366