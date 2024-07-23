不只短今！富邦啦啦隊女神簽名球被競標　心寒曝內幕：糟蹋我無價的心意

記者孟育民／台北報導

中信啦啦隊女神短今（胡馨儀）22日才透露自己的簽名球被刻意轉賣，難過表示「希望是真的喜歡再收藏」，引來許多網友留言安慰。富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員紅髮安娜也同樣遇到相同問題，她在社群吐露心情，「其實我失落的心情大過於生氣。」更忍不住喊話：「你賺了一些小錢，卻糟蹋了我無價的心意，希望這些小錢，你花了可以心安理得！」

▲紅髮安娜簽名球同樣被民眾競標，她無奈發聲。（圖／翻攝自IG）

安娜表示，有別於官方需要花錢的簽名會，都會特別為了粉絲簽另一種版本的簽名球，而避免不公平的狀況，也都會ㄧㄧ署名，沒想到網路上卻還是出現不少她的簽名球在販售，更將她的署名擦掉，讓她相當無奈，「我不是想表示我的球多值錢，而是我常常下班留下來簽名都是半小時甚至一個小時起跳，因為看著這麼熱的天氣還在外頭等我，我總是一個一個慢慢簽，一個一個慢慢問，你的名字要怎麼寫！再署名上去。」

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▲紅髮安娜時常加班幫粉絲簽名。（圖／翻攝自IG）

她說知道自己的簽名球很好拿，就不會有人花大錢買，所以就算再累都會簽完，「也想向一個一個喜歡我的你們說一聲謝謝！」但她看見網路上的販售文，還被開放競標，傻眼說：「不管有沒有人想買，光是擦掉署名拿上去賣，我總會閃過，我到底為什麼要花這麼多心思，笑著謝謝來找我簽名卻不懷好意的人。」最後直接喊話：「你賺了一些小錢，卻糟蹋了我無價的心意，希望這些小錢，你花了可以心安理得。」