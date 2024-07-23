《繁花》連續40天霸榜！　結局播出「王家衛發聲」：謝謝台灣劇迷

記者黃庠棻／台北報導

王家衛首部執導的電視劇《繁花》掀起追劇熱潮，播出後已累積長達40天稱霸收視排行榜第一名，近期播出大結局也受到大批影迷討論。王家衛聽聞好消息，特別感謝台灣劇迷，說道「很高興《繁花》能呈現在台灣觀眾眼前，花無百日紅，寶總終將告別。錯過了，或是意猶未盡的觀眾，何妨『再回首』，再看波瀾壯濶，花落花開。」

▲《繁花》結局，王家衛感謝台灣劇迷。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

隨著《繁花》結局，MyVideo又推出超強港劇，佘詩曼主演的《家族榮耀之繼承者》和老搭檔林峯六搭。劇中，她飾演丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強，不但與家族繼承人經營權拚死纏鬥，更捲入刑事詐騙風波，播出後被大讚是「《新聞女王》Man姐加《宮心計》劉三好」的混合體。而《家族榮耀之繼承者》播出後更成為2024年至今收視最高港劇。

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▲佘詩曼主演《家族榮耀之繼承者》。（圖／MyVideo提供）

不僅如此，曾兩度獲得香港金像獎影帝的資深戲骨「肥貓」鄭則仕，睽違4年回歸小螢幕，主演TVB全新溫馨喜劇《神耆小子》，飾演刻薄蠻橫的大財團老闆，沒想到竟然慘遭綁架，成功逃脫後假裝失蹤，開始暗地調查綁架真兇。

▲鄭則仕主演《神耆小子》。（圖／MyVideo提供）

73歲的鄭則仕70年代就出道，縱橫電影、電視圈將近50年，日前他受訪談及演藝經歷時，特別感謝老友周潤發，透露當年因節目《BANG BANG 咁嘅聲》與「發哥」結緣，透露「每一晚跟他聊4、5個小時，談演技、談劇本、談拍法，好幾年都這樣。」甚至感動哽咽，說道「真的要謝謝發哥，他是啟蒙我演戲的人，讓我當演員這條路，起碼能負擔家計，所以他對我來說是個大恩人。」