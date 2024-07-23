ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《繁花》連續40天霸榜！　結局播出「王家衛發聲」：謝謝台灣劇迷

記者黃庠棻／台北報導

王家衛首部執導的電視劇《繁花》掀起追劇熱潮，播出後已累積長達40天稱霸收視排行榜第一名，近期播出大結局也受到大批影迷討論。王家衛聽聞好消息，特別感謝台灣劇迷，說道「很高興《繁花》能呈現在台灣觀眾眼前，花無百日紅，寶總終將告別。錯過了，或是意猶未盡的觀眾，何妨『再回首』，再看波瀾壯濶，花落花開。」

▲《繁花》結局，王家衛感謝台灣劇迷。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》結局，王家衛感謝台灣劇迷。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

隨著《繁花》結局，MyVideo又推出超強港劇，佘詩曼主演的《家族榮耀之繼承者》和老搭檔林峯六搭。劇中，她飾演丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強，不但與家族繼承人經營權拚死纏鬥，更捲入刑事詐騙風波，播出後被大讚是「《新聞女王》Man姐加《宮心計》劉三好」的混合體。而《家族榮耀之繼承者》播出後更成為2024年至今收視最高港劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佘詩曼《家族榮耀之繼承者》。（圖／MyVideo提供）

▲佘詩曼主演《家族榮耀之繼承者》。（圖／MyVideo提供）

不僅如此，曾兩度獲得香港金像獎影帝的資深戲骨「肥貓」鄭則仕，睽違4年回歸小螢幕，主演TVB全新溫馨喜劇《神耆小子》，飾演刻薄蠻橫的大財團老闆，沒想到竟然慘遭綁架，成功逃脫後假裝失蹤，開始暗地調查綁架真兇。

▲鄭則仕主演《神耆小子》。（圖／MyVideo提供）

▲鄭則仕主演《神耆小子》。（圖／MyVideo提供）

73歲的鄭則仕70年代就出道，縱橫電影、電視圈將近50年，日前他受訪談及演藝經歷時，特別感謝老友周潤發，透露當年因節目《BANG BANG 咁嘅聲》與「發哥」結緣，透露「每一晚跟他聊4、5個小時，談演技、談劇本、談拍法，好幾年都這樣。」甚至感動哽咽，說道「真的要謝謝發哥，他是啟蒙我演戲的人，讓我當演員這條路，起碼能負擔家計，所以他對我來說是個大恩人。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

瑤瑤認「沒外景發我了」！製作人1句話戳破內幕 無奈：不知從何時開始

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

蔡阿嘎清空蘿拉辦公室！　打包見「香火袋、消失合約」傻眼：有在尊重？

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

YTR型男機長前女友公開「警察上門畫面」　爆他致電想私下和解

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿龐膝蓋粉碎性骨折開刀！下床驚見私密處有傷口　醫師解惑曝真相
  2. 《繁花》連續40天霸榜！　結局播出「王家衛發聲」：謝謝台灣劇迷
  3. 全民集氣為選手加油　天天預測抽Switch Lite
  4. 蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼
  5. 獨家／滅火器宇辰娶美女插畫家！　證婚人之一「竟是蕭美琴」！
  6. 狗仔葛斯齊突發「不自殺聲明」　愛惜母親給生命…疑爆料驚天內幕
  7. 資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰
  8. 韓男團保鑣又施暴！「把未成年粉絲打到腦震盪」炎上　遭公審還硬拗
  9. 真愛王子敷米漿陰陽眼！曝湖景網美聖地「很熱鬧」
  10. 小孟老師／7月23日星座運勢　金牛升職加薪率高

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366