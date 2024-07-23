蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

記者田暐瑋／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎被前員工蘿拉利用AB合約詐財8位數，痛心與對方切割、解雇。近日他親自整理蘿拉辦公室和宿舍，意外曝光蘿拉的住處竟是蔡阿嘎舊家，他解釋雖然不是免費提供住宿，但收取的租金相對市價有顯著優惠，讓粉絲對他的慷慨讚歎不已，而收拾蘿拉辦公桌時，還看到了二伯親手寫的卡片，二伯的第一反應令人心疼不已。

▲蔡阿嘎收拾蘿拉的遺留物。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎公開為蘿拉整理辦公室的過程，發現許多自己從不知道的合約、報價單，甚至是蘿拉利用自己的名義向廠商索取的公關品，「跟廠商要一堆公關品，結果也沒去做公關，不知道在幹嘛？」整理到一半，二伯在桌上發現過去寫給蘿拉的卡片，當下連看都不願意看，露出酸澀苦笑只說了：「沒關係。」就直接丟進垃圾桶，看得出心情相當複雜且心寒，不少粉絲見了心疼說「隔著螢幕都能感覺得到二伯的心寒」、「比起失去的錢，更難過的是失去的感情吧」。

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▲蔡阿嘎在桌上看到二伯寫給蘿拉的紙條。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎透露，4年前遭受不明身份人士攻擊後搬離原住處，舊居提供給蘿拉使用，舊家是三房兩廳的格局，在雙方撕破臉後，他重回舊家點交，儘管屋況維持得還算不錯，但家具和牆壁被蘿拉養的貓抓壞，價值約2萬元的電視音響系統及臥室的電視不翼而飛，面對這些損失，蔡阿嘎選擇認賠，拋下一句：「不要再有聯絡，我們就是法庭見。」

當粉絲得知蔡阿嘎大方將舊家出借給蘿拉居住後，紛紛直呼太善良，蔡阿嘎解釋，並非無償出租，還是有收取一部分租金，但僅有市價3成，「離職了就不要再進辦公室了吧，二伯嘎哥親自來幫前員工斷捨離，全部打包寄回戶籍地，運費幫你出沒問題！避免之後被誤會反咬，影片裡面沒有說很清楚，宿舍不是免費提供喔，有扣她一點薪水，但也是大概市價3折的費用而已，住到賺到很佛啦。」

▲蔡阿嘎舊家電視被搬走。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）