鄭凱云發聲「別讓恐懼奪走夢想」！　34秒短片吐心聲

記者黃皓瑋／綜合報導

主播鄭凱云主持《健康2.0》深受觀眾喜愛，不過近期她指控曾共同主持節目的名醫江坤俊性騷擾，江坤俊則發聲明強調自己「絕無性騷」。日前她在社群平台上傳一段34秒的短片，寫下「心之所向就是陽光，無所畏懼便是遠方」，也喊話「不要讓恐懼奪走夢想」，引發關注。

▲鄭凱云先前指控江坤俊性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／鄭凱云）

鄭凱云日前在個人臉書粉專發佈新影片，她以一身白色素面上衣搭配淡妝現身，向粉絲分享她最近喜歡的話語：「心之所向就是陽光，無所畏懼便是遠方。」她提醒大家在人生舞台上「我們才是自己的主人」，也喊話：「千萬不要讓困難阻礙了你的腳步，也不要讓恐懼奪走了你的夢想。」影片引發網友共鳴，紛紛表示「謝謝凱云老師的心靈雞湯」、「今天的雞湯養分100」。

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▲鄭凱云發佈影片，喊話「不要讓恐懼奪走夢想」。（圖／翻攝自Facebook／鄭凱云）

鄭凱云5日被傳出曾指控江坤俊性騷擾，並向電視台反映，隨後電視台方面與江坤俊都證實，確實曾接受鄭凱云申訴召開性平委員會，不過江坤俊強調自己已在調查期間，清楚說明前因後果並提交證據，嚴正表示「絕無性騷一事」。

▲江坤俊發聲明強調「絕無性騷一事」。（圖／翻攝自Facebook／江坤俊）

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