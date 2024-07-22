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無名女神「小予」結婚留前任追蹤挨酸！　直球反擊：重要嗎？

記者王靖淳／綜合報導

網紅「小予」陳玟予曾是無名小站傳奇正妹，更擁有「台灣最早網紅」的稱號，她在今年2月宣布和前任分手，不料不到半年的時間，就和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，喜訊曝光後引發各界討論。然而，小予最近在IG開放網友問答，有人質疑她結婚還留著前任的IG很不妥，為此，她也親自做出回應。

▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予在6月發文宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

透過小予在IG分享的問答內容可見到，不少網友詢問她有關感情方面的問題，除了有人問她是否還和前任聯絡之外，也有人發現即使前任已經退追蹤，小予也還是保留對方的IG。為此，她表示不會想跟前任當朋友，因為她覺得感覺蠻奇怪的，加上自己也沒有那麼缺朋友。

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▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予在IG開放網友問答。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予進一步透露，她不覺得和前任有什麼好聯絡，因為這樣做不僅是尊重現任，也是尊重前任的現任，她強調自己不喜歡把感情關係搞得複雜，所以當然不會和前任聯絡。面對有網友質疑她沒退前任追蹤，小予直言，被問到這個問題，讓她覺得對方很無聊。

▲小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予被譽為「台灣最早網紅」。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予強調，前任要退自己追蹤，那是對方的事，她不會沒事去檢查哪些人沒追蹤她，自己就把對方退掉，同時也表示，大家都是成年人了，不必把時間及心力花在這些事情上面，應該多關注自身身邊的事就好了，「追不追蹤，重要嗎？你要不要乾脆問問他？我沒退追也不代表什麼。」

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關鍵字

網紅, 網美, 小予, 無名女神, 陳玟予

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