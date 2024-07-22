2大男神同框！梁朝偉、彭于晏終於合作　驚險「躲雪崩」畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

影壇男神梁朝偉、彭于晏過去從未在大銀幕上合作，今年初首度為法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell）同框拍攝微電影，在壯闊的雪峰競速，攜手度過雪崩危機；這一回場景拉到巴黎，兩人宛如上演《不可能的任務》，在屋頂追逐、凌空飛越兩棟建築，以無所畏懼的超凡姿態，展現「人生是場飛翔」。

▲梁朝偉、彭于晏合體拍廣告。（圖／翻攝自YouTube／馬爹利台灣 Martell Taiwan）

梁朝偉和彭于晏過去雖從未一起演出電影，但彼此欣賞已久；2023年4月劉嘉玲在Instagram發文，曬出她和梁朝偉到日本賞櫻的照片，同時也PO出梁朝偉和彭于晏的合照；彭于晏則是拿起手機和梁朝偉、劉嘉玲自拍合照，3人緣分不淺。

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▲梁朝偉。（圖／MARTELL提供）

在廣告中，梁朝偉和彭于晏聚首於盛大的頒獎典禮，自信地迎接眾人讚賞。梁朝偉在台上分享成功，說道「當你抵達成功，是否還有膽識，去迎接新的挑戰？」在台下的彭于晏則是面帶笑容，專注聆聽著前輩的感言並拍手鼓掌。

▲彭于晏。（圖／MARTELL提供）

下一秒鏡頭一轉，梁朝偉和彭于晏在屋頂上驚險演出。彭于晏在前奮力奔跑，梁朝偉則是加足馬力追逐，緊接雙雙飛躍到另一棟建築的屋頂，兩人奮力奔跑、堅定一躍完成拍攝後，接受團隊眾人的掌聲，微電影廣吿拍攝的細節受到不少影迷討論。