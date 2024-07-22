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許富凱專輯改編成音樂劇！　女主角是「金鐘最佳女配」卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

瘋戲樂工作室2024年鉅獻「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」，將於今年11月降臨PLAYground空總劇場。本劇演出及製作陣容堅強，除了金曲歌王許富凱本人參與演出外，更邀請到金鐘獎迷你劇集最佳女配角于子育擔任女主角「櫻子媽媽」，搭配劇場界百變演員凱爾，簡直就是一份「極上演員特盛」的豪華饗宴。

▲許富凱專輯改編成音樂劇。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲許富凱專輯改編成音樂劇。（圖／瘋戲樂工作室提供）

許富凱的專輯《五木大学》不僅入圍第35屆金曲獎多項大獎，推出後佳評如潮，歌曲內蘊含的條通情懷與故事角色令人驚艷，團隊陸續收到許多敲碗音樂劇版本的回饋；於是在專輯製作人王希文的推動下，許富凱點唱機音樂劇就這樣應運而生。

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▲許富凱專輯改編成音樂劇。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲許富凱專輯改編成音樂劇。（圖／瘋戲樂工作室提供）

《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》以《五木大学》專輯選曲為核心，加上許富凱過往經典歌曲穿針引線，帶入燈紅酒綠的真實故事，引領觀眾走入林森北路的巷仔內，一窺許富凱的五木宇宙。許富凱首度擔綱演出自己專輯歌曲衍生出的音樂劇，透露心情既期待又緊張，十分好奇故事最後會以什麼樣的面貌呈現在舞台上。

而女主角于子育則是在讀完劇本後，對於「櫻子媽媽」這個角色產生了各種想法與可能性，而且要在90分鐘的演出中，呈現角色30年的心境變化與成長，更是一大挑戰。

▲許富凱專輯改編成音樂劇。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲于子育室女主角。（圖／瘋戲樂工作室提供）

「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」劇情敘述日式酒店老闆娘櫻子媽媽（于子育飾）的人生回顧，出生在破碎的家庭，媽媽生病、爸爸外遇出走，無論是工作或愛情都不順遂，經歷過條通全盛時期的她，在30年後再度面臨人生的選擇題，一次難忘的重逢讓她掉入回憶的漩渦，不禁開始思考媽媽臨終前留下的那句話「妳要活成自己喜歡的模樣」這晚，櫻子媽媽正哼著歌，回味著她的人生。

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