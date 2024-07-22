《我的婆婆》導演客串八點檔！　接演關鍵竟在「張書偉婚禮」

記者黃庠棻／台北報導

《我的婆婆怎麼那麼可愛》導演鄧安寧日前到民視八點檔《愛的榮耀》客串演出竹藝大師，聊到客串機緣，原來是在張書偉的婚禮上，遇到製作人王珮華，兩人許久不見，更是20幾年前的工作夥伴，一句玩笑話「最近很有空」，沒想到促成了合作。

▲鄧安寧客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

鄧安寧進一步透露，當時笑說自己最近有空，詢問有什麼角色可以讓他來玩一下，像是主任還是局長之類的，沒想到還真的接到了製作人的電話，直呼「果然人在江湖話不能亂承諾」，但既然都答應了，時間上也可以配合，就決定獻出八點檔初體驗。

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▲鄧安寧客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

對此，鄧安寧透露「緊張的是，劇本台詞都是熱騰騰的」幸好語言方面可以自然呈現，不一定要全台語，角色比較可以自我發揮。而她才拍攝幾天就感受到滿滿的行動力，也看到八點檔的辛苦層面，像是演員們一早出外景，儘管高溫，大家都不喊累，接下來進棚後全員就趕快準備排戲，看到曾智希便當只吃兩口又放下，相當佩服，覺得演八點檔需要有耐力跟毅力。

▲鄧安寧客串《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

而第一次進八點檔攝影棚的鄧安寧，就立刻拍化妝間的照片給蘇晏霈說「你不回你的娘家來看看嗎」，她收到訊息就回說「我剛到香港，你在那邊幹嘛」，得知是客串八點檔，蘇晏霈還打趣的說「好好跟前輩們學習喔，他們會照顧你的」。