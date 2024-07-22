許光漢臨時加戲「超man伸手摟」　大鶴羞爆回應：摸起來很粗！

記者黃庠棻／台北報導

《關於我和鬼變成家人的那件事》衍生影集《正港分局》將在8月22日開播，原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐都確定回歸，今（22）日舉辦影集啟動記者會，驚喜宣布全新卡司，包含「茄子蛋」主唱黃奇斌、Lulu黃路梓茵，以及林鶴軒（大鶴）。

▲陳彥佐(左起)、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒出席《正港分局》記者會。（圖／記者李毓康攝）

主演群分享拍攝逗趣花絮，在《正港分局》中飾演法醫的大鶴呼籲觀眾「要仔細看第二集」，一問之下才知道許光漢自己加戲。大鶴近一步解釋，該場戲他需要表現得非常悲傷，沒想到在跟許光漢對戲時，對方突如其來做了一個超man的擁抱，讓他直呼「那個動作是可以治百病的。」

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▲大鶴分享跟許光漢對戲的逗趣故事。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，大鶴面對許光漢突如其來的加戲，也伸出手撫摸對方的大腿，兩人的化學反應讓導演捨不得喊卡，甚至將這一段即興發揮放入正片，他更分享摸了許光漢大腿的心得，直呼「大腿摸起來有夠粗」、「總會有情不自禁的時候」笑翻眾人。

▲許光漢出席《正港分局》記者會。（圖／記者李毓康攝）

此外，許光漢被問到《正港分局》是否會跟《關於我和鬼變成家人的那件事》一樣有裸露戲碼時，也害羞地急忙澄清「沒有」，也沒有跳舞的場面，但跟王淨飾演的子晴會有許多對罵的對手戲，甚至罵到像「兩隻瘋狗」，入戲到讓導演程偉豪、殷振豪在鏡頭外笑到來不及喊卡。

▲王淨、許光漢在《正港分局》有許多對手戲。（圖／記者李毓康攝）