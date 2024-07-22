蘇慧倫甜美合體樂天女孩！　嗨唱《Lemon Tree》掀大巨蛋暴動

▲ 蘇慧倫邀請8位樂天女孩和她一起表演〈Lemon Tree〉。（圖／中華職棒提供）



記者翁子涵／台北報導

玉女蘇慧倫、丁噹、鼓鼓呂思緯20、21日擔任職棒明星對抗賽的表演嘉賓，帶來精彩表演週末與6萬人齊聚同樂嗨翻大巨蛋，雖然三人都不是第一次在球賽獻聲，每回站上運動賽事的舞台都能感受球迷熱血沸騰，他們誠意十足演唱膾炙人口的歌曲，丁噹和鼓鼓也準備了掀起舞蹈狂潮的「E16蹲」與6隊吉祥物共舞嗨翻全場，兩人也特別留下來觀看球賽和應援，和全場進行一場最熱血的夏日棒球派對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 鼓鼓、丁噹接力獻唱嗨翻全場。（圖／中華職棒提供）



蘇慧倫首次到大巨蛋，上場前還特別到場邊感受現場熱血氛圍，因為難得的公開演出，不少歌迷舉著「蘇慧倫」的應援牌熱情迎接她出場，她一連帶來〈黃色月亮〉、〈Lemon Tree〉、〈被動〉經典招牌金曲和現場球迷一起大合唱，她說：「很開心來到這唱歌給大家聽，除了我自己唱歌給大家聽，我準備了禮物送給大家。」並邀請8位樂天女孩和她一起表演〈Lemon Tree〉，看到全場開心的反應，她開心地笑說：「（樂天女孩）有沒有可愛？有沒有可愛到爆？謝謝她們也讓我可愛一回。」



20日由鼓鼓和丁噹輪番演出，鼓鼓與6位舞者勁歌熱舞〈嗯哼〉將歡樂氣氛拉滿，緊接著鼓鼓介紹丁噹出場，兩人合唱〈Natural High〉，他們已許久未唱這首合作曲，因此為了這個表演還特地抽空練團，也象徵兩人演出「自然嗨」到不行，與6隊吉祥物驚喜合跳〈星期五晚上〉的「E16蹲」，全場嗨到爆，穿著短版球衣配上短褲的丁噹笑說：「今天大家好嗨，我也好久沒穿著這麼辣。」接著演唱〈派對動物〉讓球迷狂歡不已。



這次站上大巨蛋開唱現場超過3萬人大合唱，丁噹很感動，曾經三度站上台北小巨蛋的她表示，有看到歌迷留言希望她能再唱小巨蛋，已睽違9年沒攻蛋的她，因為小巨蛋檔期太滿，今年沒拿到檔期，她也向小巨蛋和歌迷喊話，期待明年和小巨蛋相見。同樣也是第一次站上大巨蛋的鼓鼓，立刻感受到大巨蛋的壯觀場景，他說：「感覺對選手來說是個很棒的球場，對球迷來說可以舒服地看球還有冷氣吹！太幸福了！少了天氣的影響球賽就更精彩了！」

