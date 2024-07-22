By2 Yumi「誰說瘦子練不出肌肉」！一轉身…辣露蜜桃臀型 健身照曝

記者潘慧中／綜合報導

Yumi（孫雨）是新加坡籍雙胞胎女團「By2」中的妹妹，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站寫下「誰說瘦子不能練出肌肉」，並附上一系列健身照，讓人窺見她自律的一面。

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▲Yumi展現背肌。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



照片中，可以看到Yumi身穿灰色長袖運動上衣，後背呈現交叉設計，襯托出結實的背部肌肉。她搭配了一條高腰灰色緊身運動褲，自信展現健美身材，蜜桃臀型全被看光光。

▲Yumi練出蜜桃臀型。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



事實上，Yumi曾透露每天都會去健身房去報到，並且一定會做腹部肌肉鍛鍊，「每天都要把腹肌練得咕咕叫！不僅能塑造出完美的腹肌線條，還能增強核心力量，讓我在舞台上站得更穩！」此外，她也必做「臀推」動作，每次做完都能感受到臀部火辣燃燒感，讓屁股變得更緊實。

▲Yumi為了維持體態付出不少心力。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）



除了肌肉訓練，Yumi還會去跑步，「每次在跑步機或公園奔跑，我感受到的不只是汗水的滋潤，更是心情的暢快！健身還能增強免疫力，改善睡眠質量，提升心肺功能，讓你充滿活力！」她大讚運動健身帶來的效果「真是神奇」，不只能塑造理想身材，也幫助她提昇了自信心。