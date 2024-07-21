咖哩飯到底要不要拌？溫昇豪忍14年鬆口給答案

記者柯振中／綜合報導

溫昇豪、隋棠先前主演的《犀利人妻》堪稱一代神劇，其中2人因為咖哩飯拌不伴而發生爭執，這個問題至今仍有人爭論不休。近日有網友在路上巧遇溫昇豪，於是上前詢問咖哩飯究竟拌不拌，而溫昇豪的回答仍跟14年前相同，瞬間吸引大量討論。

▲▼咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）



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這名網友在Threads上分享影片，當時他正好在路上遇到溫昇豪，於是上前開口詢問，「先生先生，不好意思，想要請問你，咖哩飯、咖哩跟飯到底是要混在一起，還是分開？」

▲咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）



溫昇豪聽完問題以後，也給出了自己的回答，咖哩與飯基本上是要分開，想吃多少再攪進去就好，雖然態度相當溫和，但仍堅持自己的看法。

至於為何會有這個問題？其實是起源於14年前的《犀利人妻》電視劇，當時溫昇豪飾演的「溫瑞凡」與隋棠飾演的「謝安真」曾在劇中發生嚴重爭執，起因就是謝安真將咖哩飯攪拌在一起，而溫瑞凡喜歡飯跟咖哩分開、乾淨端上桌。自從電視劇中演出這一段以後，咖哩飯究竟要不要攪拌，也成了台人最愛討論的問題。