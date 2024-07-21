ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

咖哩飯到底要不要拌？溫昇豪忍14年鬆口給答案

由 @hua_wei1024 發佈
在 Threads 查看

記者柯振中／綜合報導

溫昇豪、隋棠先前主演的《犀利人妻》堪稱一代神劇，其中2人因為咖哩飯拌不伴而發生爭執，這個問題至今仍有人爭論不休。近日有網友在路上巧遇溫昇豪，於是上前詢問咖哩飯究竟拌不拌，而溫昇豪的回答仍跟14年前相同，瞬間吸引大量討論。

▲▼咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）

▲▼咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）

▲▼咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Threads上分享影片，當時他正好在路上遇到溫昇豪，於是上前開口詢問，「先生先生，不好意思，想要請問你，咖哩飯、咖哩跟飯到底是要混在一起，還是分開？」

▲▼咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）

▲咖哩飯到底拌不拌。（圖／翻攝Threads）

溫昇豪聽完問題以後，也給出了自己的回答，咖哩與飯基本上是要分開，想吃多少再攪進去就好，雖然態度相當溫和，但仍堅持自己的看法。

至於為何會有這個問題？其實是起源於14年前的《犀利人妻》電視劇，當時溫昇豪飾演的「溫瑞凡」與隋棠飾演的「謝安真」曾在劇中發生嚴重爭執，起因就是謝安真將咖哩飯攪拌在一起，而溫瑞凡喜歡飯跟咖哩分開、乾淨端上桌。自從電視劇中演出這一段以後，咖哩飯究竟要不要攪拌，也成了台人最愛討論的問題。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

2NE1真的要回來了！　YG深夜放預告：WELCOME BACK

2NE1真的要回來了！　YG深夜放預告：WELCOME BACK

阿虎老婆懷孕6個月驚傳流產！　經紀人證實曝近況：孩子沒了心跳

阿虎老婆懷孕6個月驚傳流產！　經紀人證實曝近況：孩子沒了心跳

黃子韜、徐藝洋認愛節目狂放閃！「男星厭惡臉藏不住」陸網白眼：喂屎CP

黃子韜、徐藝洋認愛節目狂放閃！「男星厭惡臉藏不住」陸網白眼：喂屎CP

安苡愛道歉又挨罵！　「我單親教育環境不好」提油救火遭炎上

安苡愛道歉又挨罵！　「我單親教育環境不好」提油救火遭炎上

劉真辭逝4年！道別舞會追憶「年邁父母罕露面」！　辛龍缺席原因曝光

劉真辭逝4年！道別舞會追憶「年邁父母罕露面」！　辛龍缺席原因曝光

孫安佐現身反毒活動！　爆打造「高科技的戰甲」：很快就要去烏克蘭

孫安佐現身反毒活動！　爆打造「高科技的戰甲」：很快就要去烏克蘭

咖哩飯到底要不要拌？溫昇豪忍14年鬆口給答案

咖哩飯到底要不要拌？溫昇豪忍14年鬆口給答案

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」

大S狀態被嫌！　兩性專家批「男女差別待遇」嗆酸民：撒泡尿照鏡子

大S狀態被嫌！　兩性專家批「男女差別待遇」嗆酸民：撒泡尿照鏡子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦

金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰

2NE1真的要回來了！　YG深夜放預告：WELCOME BACK

阿虎老婆懷孕6個月驚傳流產！　經紀人證實曝近況：孩子沒了心跳

黃子韜、徐藝洋認愛節目狂放閃！「男星厭惡臉藏不住」陸網白眼：喂屎CP

安苡愛道歉又挨罵！　「我單親教育環境不好」提油救火遭炎上

劉真辭逝4年！道別舞會追憶「年邁父母罕露面」！　辛龍缺席原因曝光

孫安佐現身反毒活動！　爆打造「高科技的戰甲」：很快就要去烏克蘭

咖哩飯到底要不要拌？溫昇豪忍14年鬆口給答案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

咖哩飯, 溫昇豪, 犀利人妻, 溫瑞凡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 今年鬼月最衰3星座公開！處女吃官司　第一名「意外淪小三、小王」
  2. 孫安佐現身反毒活動！　爆打造「高科技的戰甲」：很快就要去烏克蘭
  3. 咖哩飯到底要不要拌？溫昇豪忍14年鬆口給答案
  4. MIRROR舞者癱瘓2年「手腳有主動反應」　父感動：事發初期不敢想像
  5. 黃子韜、徐藝洋認愛節目狂放閃！「男星厭惡臉藏不住」陸網白眼：喂屎CP
  6. 安苡愛道歉又挨罵！　「我單親教育環境不好」提油救火遭炎上
  7. 張韶涵演唱會突脫口提「退休」！　吐真實心情：記不記得我不重要
  8. 金智媛粉絲見面會「主辦竟是ㄚ頭」！　她無預警爆喜訊：想見誰就邀誰
  9. 誤以為應援失敗！千人排字逼哭她　金智媛淚崩下台補妝：嗚怎麼辦
  10. 亞歷媽曝粉絲對母做出「無理舉動」！傻眼批：為何要被人這樣佔便宜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366