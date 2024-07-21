李小龍棺木運送途中離奇爆開？　資深電影人證實：確有此事

▲一代功夫巨星李小龍將中國功夫帶進西方國家。（圖／CTWANT資料照）

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一代功夫巨星李小龍1973年猝死於女星丁珮家中，雖然他的人生僅有短暫的32年，卻開華人進軍好萊塢的先河，並將「功夫」文化推廣到西方世界，影響甚鉅。據傳，李小龍的葬禮在香港九龍殯儀館舉行，現場湧入3萬名粉絲到場致哀。不過之後傳出遺體運往西雅圖土葬時，棺木卻在抵達機場時「意外爆開」。時隔51年，香港電影導演會榮譽會長吳思遠證實「確有此事」。

香港資深電影人吳思遠曾是導演和監製，1976年曾執導電影《李小龍傳奇》。他近日在《香港書展2024》的電影講座中，分享了不少有關李小龍以及他兒子李國豪的故事。當中就談到李小龍過世後，先在香港舉行完喪禮，傳聞中棺木準備運往洛杉磯下葬，卻在運抵西雅圖機場時爆裂。吳思遠證實傳聞確有其事，「我問過當時嘉禾的經手人Tom，這是真的，他說到現在也都搞不清楚，因為在香港挑選的是優質棺木，不懂為何會爆開。」

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吳思遠指出，棺木爆開時，西雅圖正下著雨，導致李小龍遺體的妝容花掉，因此運到洛杉磯當地後，還緊急找了大體化妝師重新化過。據悉，當地負責人還立刻找了一副銅棺安置李小龍遺體。

至於棺木為何爆裂，有人推測可能是因為棺木做了密封處理，反而無法承受飛機上的氣壓變化，才造成棺木爆裂。

另外，李小龍的兒子李國豪，在拍攝電影《烏鴉》時，也在一場槍戰戲中不幸中彈身亡。吳思遠表示曾詢問過當地製片，對方指出在片場使用槍枝前，工作人員都會反覆檢查，確保不會誤裝實彈。那為何槍枝最後射出真的致命子彈？製片指出，在拍攝上一個鏡頭時，子彈後半部彈殼卡在槍管沒射出，之後裝上一枚新子彈，其火力足以把殘留在槍管上的彈殼射出，才會造成憾事發生。

吳思遠回憶，李國豪當年相當排斥別人以「李小龍的兒子」稱呼他，主要是希望能夠做自己，因此只要有人提起就會破口大罵。話雖如此，他某次去泰國拍攝外景時，因為跟當地海關起了口角，便被對方故意刁難，接機的製片眼見他遲遲未出境前去了解，得知發生何事後，隨口說了一句︰「對不起，他是李小龍兒子」，結果對方態度立刻丕變、馬上放人，讓他感嘆有些血緣關係就是怎樣都無法改變。

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