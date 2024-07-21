ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李小龍棺木運送途中離奇爆開？　資深電影人證實：確有此事

一代功夫巨星李小龍。（圖／報系資料照）

▲一代功夫巨星李小龍將中國功夫帶進西方國家。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一代功夫巨星李小龍1973年猝死於女星丁珮家中，雖然他的人生僅有短暫的32年，卻開華人進軍好萊塢的先河，並將「功夫」文化推廣到西方世界，影響甚鉅。據傳，李小龍的葬禮在香港九龍殯儀館舉行，現場湧入3萬名粉絲到場致哀。不過之後傳出遺體運往西雅圖土葬時，棺木卻在抵達機場時「意外爆開」。時隔51年，香港電影導演會榮譽會長吳思遠證實「確有此事」。

香港資深電影人吳思遠曾是導演和監製，1976年曾執導電影《李小龍傳奇》。他近日在《香港書展2024》的電影講座中，分享了不少有關李小龍以及他兒子李國豪的故事。當中就談到李小龍過世後，先在香港舉行完喪禮，傳聞中棺木準備運往洛杉磯下葬，卻在運抵西雅圖機場時爆裂。吳思遠證實傳聞確有其事，「我問過當時嘉禾的經手人Tom，這是真的，他說到現在也都搞不清楚，因為在香港挑選的是優質棺木，不懂為何會爆開。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳思遠指出，棺木爆開時，西雅圖正下著雨，導致李小龍遺體的妝容花掉，因此運到洛杉磯當地後，還緊急找了大體化妝師重新化過。據悉，當地負責人還立刻找了一副銅棺安置李小龍遺體。

至於棺木為何爆裂，有人推測可能是因為棺木做了密封處理，反而無法承受飛機上的氣壓變化，才造成棺木爆裂。

另外，李小龍的兒子李國豪，在拍攝電影《烏鴉》時，也在一場槍戰戲中不幸中彈身亡。吳思遠表示曾詢問過當地製片，對方指出在片場使用槍枝前，工作人員都會反覆檢查，確保不會誤裝實彈。那為何槍枝最後射出真的致命子彈？製片指出，在拍攝上一個鏡頭時，子彈後半部彈殼卡在槍管沒射出，之後裝上一枚新子彈，其火力足以把殘留在槍管上的彈殼射出，才會造成憾事發生。

吳思遠回憶，李國豪當年相當排斥別人以「李小龍的兒子」稱呼他，主要是希望能夠做自己，因此只要有人提起就會破口大罵。話雖如此，他某次去泰國拍攝外景時，因為跟當地海關起了口角，便被對方故意刁難，接機的製片眼見他遲遲未出境前去了解，得知發生何事後，隨口說了一句︰「對不起，他是李小龍兒子」，結果對方態度立刻丕變、馬上放人，讓他感嘆有些血緣關係就是怎樣都無法改變。

延伸閱讀
為了不工作狂生孩…媳賴在婆家啃老　喊「存到頭期才搬家」兩老傻眼
千面太太2／單親媽遭詐連小孩餅乾都買不起　女騙子超逍遙還參加反詐宣導
Line社群「時報周刊娛樂好看爆」開張　明星絕密私照這裡看到爽

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

推薦閱讀

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

快訊／手搖飲遭罵爆「小吳沉默2天發聲了」！　提1質疑反擊：很不好受

快訊／手搖飲遭罵爆「小吳沉默2天發聲了」！　提1質疑反擊：很不好受

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小吳、紀卜心手搖品牌出事！「被消基會點名」裝傻刪IG留言遭批：割韭菜

小吳、紀卜心手搖店「她首回應鮮奶品牌」！5月就認有含奶精：增加口感

「密陽44人輪姦案」受害女隔20年現身：時間停在2004，不記得夢想了

蔡依林大陸開唱突掩面「30秒唱不出歌」！全場激動狂吼　現場片瘋傳

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃　網揪亮點：有2組高中同學

前兄弟、富邦啦啦隊被點名「酒瓶丟滿地」為所欲為！她怒反擊：給證據

快訊／手搖飲遭罵爆「小吳沉默2天發聲了」！　提1質疑反擊：很不好受

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

「密陽44人性侵案」受害女哭了：沒有同意拍成《信號》《韓公主》

突遭拔除啦啦隊長職！　正妹女星淚曝1隱疾「起床身體流血」：我沒得選

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李小龍, 棺木, 周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕50歲生日趴超狂！　「康熙」合體、吳佩慈罕開金嗓獻唱
  2. 盧學叡罕同框「星光幫」周定緯、潘裕文！　合照勾17年前回憶殺
  3. 鬼鬼《營業中》第四季邀約成謎！　「浩子驚傳消失節目」她回應了
  4. 鍾欣凌聞「幼兒園性侵」怒了！　臉色一沉氣喊：很想動用私刑
  5. 台八女神遊羅馬有豔遇！　米其林餐廳「遇天菜服務生」結局GG了
  6. 鬼鬼求姻緣苦嘆「我哪裡出問題」！　理想型點名金珉奎：穿棉褲跳舞好帥
  7. Energy書偉老婆脫了！謝京穎解放泳裝「一轉身辣翻」被拍肚皮真實狀態
  8. 玖壹壹壓軸開唱嗨炸！　將軍吼音樂節「狂吸5萬人朝聖」
  9. 18歲新人Bettii杯緹首開唱！　見台下1幕激動噴淚
  10. 汪蘇瀧演唱會「驚現觀眾舉牌喊退票」！　背後原因曝光掀網怒

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366