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鬼鬼《營業中》第四季邀約成謎！　「浩子驚傳消失節目」她回應了

記者孟育民／台北報導

《嗨！營業中》日前傳出即將在今年八月拍攝第四季，不過卻有傳聞浩子因為太操退出節目，班底名單仍有姚元浩、莎莎跟郭泓志等人，引發熱議。鬼鬼今吳映潔（21日）出席「玩出屬於我的日本 帶回更讚的自己」日本觀光局x嗨！營業中旅遊分享記者會，被問到相關話題，數度裝傻說：「我不清楚欸，不是我吧...沒有收到邀約啦！」她僅說之後就會知道，賣關子到極點。

▲▼鬼鬼。（圖／記者孟育民攝）

▲鬼鬼分享日本旅行，預告姚元浩則是在10月19日在高雄現身。（圖／記者孟育民攝）

對於《嗨！營業中》第四季即將開拍，鬼鬼相當神秘，不願意多透露內容，頻頻看旁邊好看娛樂的工作人員，她先說沒收到邀約，後來又改口：「過一陣子就知道啦，你們不要問我，你們一定會覺得很煩不講，不能從我嘴巴講出來。」記者求證該如何寫比較好，她則笑說：「你們就寫疑似要去參加《嗨！營業中》，但她說不確定，疑似有姚元浩、張立東、庹宗康...。」

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鬼鬼透露目前的工作計畫以拍攝節目為主，至於是何節目保密到家，表示答案將在下禮拜揭曉，而先前傳出浩子不會參與《嗨！營業中》第四季，她再度裝傻表示：「浩子不是發新聞說沒有，但我有看到他，又好像沒有看到他，我真的有看到他，在群組有看到他。」

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營業中, 鬼鬼, 姚元浩, 浩子, 吳映潔

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