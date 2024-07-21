18歲新人Bettii杯緹首開唱！　見台下1幕激動噴淚

▲ Bettii演唱會安可驚喜獻「女團舞」。（圖／時大音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Bettii杯緹20日在三創Clapper Studio舉辦個唱，為了演出，Bettii杯緹再次挑戰18歲的第一次，先是挑戰以Full Band形式演出，更在家不斷練習如何與觀眾互動，Bettii杯緹笑說：「對我來說在舞台上最困難的是要說什麼，很怕腦袋會一片空白，所以我的題詞機不是歌詞，是我要說的內容！盡量想了一些好笑的故事，讓大家聽我說話不會睡著！」準備過程中，Bettii杯緹忍不住也想起高中時在加拿大第一次上台青澀的畫面，她透露：「跟當時比現在感覺熟練多了，還記得第一次上台前深呼吸了好久，還忍不住發抖。」

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▲▼ Bettii大秀提琴才藝。（圖／時大音樂提供）



Bettii杯緹也趁著演唱會，展露自己拿手的才藝，一口氣用鋼琴演出〈過期的記憶〉、在〈From the Start〉結合小提琴的演奏，以及在演唱Daniel Caesar的〈Best Part〉時加入吉他彈奏，Bettii杯緹也特別感謝參與這場演唱會的同事們，以及這一年來一起努力的團隊同事們，當提到一路栽培自己的大家，Bettii杯緹忍不住大噴淚並直呼：「我剛剛彩排的時候明明就很淡定！沒有想到自己會哭。」

最後在演唱會的安可，Bettii杯緹更驚喜獻上韓國女團LE SSERAFIM的〈Perfect Night〉，還在副歌時跳起舞，令全場瞬間掌聲於尖叫聲不斷，自虧不太擅長記舞步，因此很少「獻舞」的Bettii杯緹，笑說在家醞釀這個驚喜已有好一段時間，也透露：「大家聽到我提出這個要求好像都很驚訝，但我其實很期待跳給大家看！」並笑說跳舞最重要的是態度，希望自己未來有機會能挑戰難度更高的舞蹈，讓大家眼前一亮。

演唱會後，Bettii杯緹8月也即將邁入19歲，她整整留了一年的中分長髮，還是少女的她看到今年流行的漫畫瀏海就很想嘗試，徵求公司同意後也得到許可，讓她開心的透露一結束演出就要立馬剪頭髮，接著也要趁夏天跟好朋友們到小琉球度假，夏天過後要回到加拿大讀書的她，也相當期待見到爸媽還有妹妹及寵物，希望自己在加拿大的生活能恢復正常作息，並隨時更新生活及努力創作。

