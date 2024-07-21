愛情vs麵包選啥？31歲台八女神「已買房」　網友答案一面倒！

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》中的「四葉草」林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫，戲中屢遭上司刁難，閨密情面臨挑戰，目前觀眾最關心的是負債女孩邱子芯的轉變，她和窮男友楚翔交往多年，遇到公司多金小老闆李家慶的追求，面臨了愛情與麵包的抉擇。

▲《願望》「四葉草」林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫。（圖／三立提供）

對於愛情與麵包的選擇，網友意外一致認為選擇「麵包」，而邱子芯表示若是自己面臨愛情與麵包的選擇題時，她會先好好結束一段感情，再追尋她要的麵包，因為談戀愛權衡利弊沒有對錯，自己要做好選擇，錯在不應該同時進行，腳踏兩條船，但也慶幸自己是沒碰過這種難題。

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▲《願望》邱子芯面臨了愛情與麵包的抉擇。（圖／三立提供）

邱子芯也提到自己喜歡男生的標準，表示「工作及經濟能力一定要比我強，因為我已經30歲了，所以開出的條件會期待對方比我成熟懂事，大10歲都可以接受，一定要有上進的心，因為我喜歡靠自己，但對方一定要能照顧我。」強調自己不一定要很帥的男生，順眼、感覺對了最重要，而且要有點男人味，若從同劇演員中選一個做標準，她毫不猶豫選了黃少祺，笑說「大家都敲碗在劇中可以跟他談戀愛！」

▲《願望》邱子芯面臨了愛情與麵包的抉擇。（圖／三立提供）

在劇中邱子芯被負債壓到喘不過氣來，平常靠閨密偷偷救濟，一雙舊鞋還要用簽字筆塗抹被穿到破爛的痕跡，但她覺得現在女生不會窮到那樣，「因為我覺得現在很多女生就算薪水不多，但她還是會把自己過得很好，就算是月光族，還是至少讓自己看起來體面，錢再從其他地方省。」邱子芯辛苦多年目前已是有殼一族，也有貸款的壓力，在花錢方面她不會亂買，即使出國也會想好先要買什麼，而她賺的錢也有投入股市，但不是炒短線，坦言「因為我們有時間關心股市，都是買可以投資的，放在那就好，也會把賺的錢定存。」

▲邱子芯戲外已買房。（圖／三立提供）