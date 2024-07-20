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直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白

記者吳睿慈／桃園報導

南韓KPOP拼盤演唱會《ONE TONE CONCERT》20日在林口體育館登場，DARA（SANADRA PARK）首次以SOLO歌手身分在台演出，她帶來一連串2NE1組曲，回憶殺滿滿，台下跟著一起唱，唱完安可後，她再次表達感謝：「隔這麼久再次看到台灣Black Jack的手燈，我真的非常感動！」最後用中文告白台灣Black Jack「我愛你們」，依依不捨道別。

▲▼ 直擊／Dara承諾把2NE1帶來。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲Dara睽違10年來台開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）

DARA睽違10年來台開唱，上次是跟隨2014年2NE1的演唱會登台，她開心地說：「能夠睽違10年還健康地見到大家，真的非常開心。」帶來〈FESTIVAL〉、〈DARA DARA〉等SOLO曲，中間空檔更展現暖女性格，叮嚀粉絲：「韓國雖然也很熱，但台灣真的超級熱！大家在台下要小心不要中暑囉！」

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▲▼ 直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼Dara承諾把2NE1帶來。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲▼ 直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白。（圖／COME ON JKSSP提供）

她的歌單誠意滿滿，更是20日晚上唯一準備中文歌曲的歌手。她表示：「因為很久沒來，希望大家能享受今晚的演出，所以特別準備了一首我自己非常喜歡的中文歌。那就由韓國的杉菜來為大家獻唱吧！」她用中文喊「道明寺去哪裡」，演唱台劇《流星花園》片尾曲〈你要的愛〉，標準發音獲得滿堂彩。聽到台下粉絲的讚賞，開心的DARA自曝：「其實我以前中文更好欸！但太久沒有來好像變得有些生疏，麻煩大家要常常邀我來好嗎？」

更準備了團體2NE1的歌曲，她以一人之姿唱出四人的氣勢，約定一定會帶著成員訪台，希望今後多多邀請她，她感性告白：「我們應該還有機會四個人一起站在舞台上吧？我會持續祈禱，希望未來有機會能四個人一起來台灣跟大家見面，但今天只有我，請大家要代替沒來的成員幫我唱喔！」帶來〈Lonely〉、〈I Am the Best〉、〈Can't Nobody〉多首2NE1夯曲，掀起全場高潮。

▲▼ 直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲LEO表示會更加努力增加來台見面的機會。（圖／COME ON JKSSP提供）

本場拼盤還有VIXX主唱LEO助陣，他以快歌〈Losing Game〉、〈Chilling〉載歌載舞登台，接著脫下外套露出精實手臂，他說：「最近韓國下雨，台灣是否也是啊？所以我今天特別準備這兩首歌，希望大家在這樣的日子裡能聽這些歌。」他也與台灣星光約定，雖然無法常常來台，但心永遠與大家同在，今後會更加努力增加來台見面的機會。

▲▼ 直擊／Dara約定：把2NE1帶來！看到台下粉絲舉手燈　暖到催淚告白。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲B1A4睽違7年訪台。（圖／COME ON JKSSP提供）

以及久違訪台的男團B1A4一登場就拿手MIC展現二代團的堅強歌舞實力，CNU、燦多和孔燦賣命獻唱〈REWIND〉、〈BACK TO YOU〉，距離上次訪台已相隔7年，燦多說：「等很久了吧？有沒有想我們啊？我們真的好想念大家呢。」三成員今以成熟的西裝LOOK登台，唱到〈Lonely〉時展現成熟魅力，以「領帶舞」挑逗台灣BANA。

B1A4賣命唱跳掀起陣陣回憶殺，狂飆汗的CNU自嘲：「各位，7年沒來我們體力也不一樣了啦！」引來哄堂大笑。他們準備了〈SOLO DAY〉〈What's Happening?〉等代表夯曲，特別是〈What's Happening?〉吸引全場跟著熱唱，三人開心加碼再唱〈IF…〉、〈晚安〉，誠意十足共獻上8首歌曲給台灣BANA。

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關鍵字

Dara, 2NE1, Sandara Park, VIXX, Apink, B1A4

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