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頑童MJ116合體了！　下一秒瘦子突對台下道歉：不好意思，下次不會了

記者蔡琛儀／桃園報導

由本色音樂舉辦的「本色祭」今（20日）起一連兩天在桃園陽光劇場舉行，今晚壓軸的是頑童MJ116，一連帶來〈走跳〉、〈幹大事〉、〈二手車〉、〈少年董〉、〈生煎包〉、〈辣台妹〉等經典歌曲，還首唱新歌〈Champagne Shower〉，搭配台上眾多比基尼辣妹，讓全場氣氛嗨到最高點。

▲▼頑童MJ116。（圖／本色提供）

▲頑童MJ116瘦子。（圖／本色提供）

今年瘦子特別為了演出去採購3000多元的高檔水槍，而頑童MJ116登台後，也在台上拿著預備好的水槍朝台下狂射，不過瘦子發現水槍的力道似乎有點強，連忙和台下觀眾道歉：「我有打到你的臉嗎？想說沒這麼大就直接幹他的臉，不好意思不好意思，我下次不會了，會瞄準一點。」

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瘦子老婆Jennifer今也挺著孕肚到場，瘦子說本來想帶女兒來，但天氣太熱怕小孩受不了，「今天不想讓她聽到爸爸唱什麼，明天應該會好一點。」明瘦子在本色祭還有個人演出，也因此讓全場笑翻。

▲▼頑童MJ116。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116小春、大淵。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116。（圖／本色提供）

今天下午登台的還有由馬克SAVAGE.M、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI組成的限定組合兄弟狠色（BSB），以麻克與林送夫REMIX開場，一口氣連唱六首歌曲之後才與觀眾打招呼，聊到今天來本色祭演出的心情，他們直接送上歌曲「打五個」，並用舞台上設置的大型水槍與觀眾互動。

▲▼頑童MJ116。（圖／本色提供）

▲頑童MJ116台上超多辣妹。（圖／本色提供）

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