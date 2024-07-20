記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女演員金智媛演完戲劇《淚之女王》後，近來緊鑼密鼓展開亞洲巡迴見面會，21日即將輪到台北站，預計在Zepp New Taipei與粉絲見面。一向寵粉的她，20日提前抵台之際，也會特地走到桃園機場第二航廈與眾多粉絲見面，《ETtoday》18點半準時直播，鬧鐘設起來，千萬不要錯過！

▲金智媛即將於20日晚間抵台。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



金智媛台灣站見面會門票銷售一空，許多粉絲哀嚎買不到票，為了彌補大批劇迷的遺憾，金智媛20日預計搭乘KE187班機抵台，下機之處雖是在第一航廈，但她會特地走到場地較大的桃園機場第二航廈大廳近距離與台灣粉絲打招呼，並預計於傍晚6點半至8點之間現身。

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▲《ETtoday》將全程直播機場盛況。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



戲劇《淚之女王》於4月播畢，「雙金CP」金秀賢、金智媛受到廣大粉絲愛戴，更有劇迷敲碗兩人假戲真做。兩位主角現忙於參加亞洲巡迴見面會，金秀賢日前才剛結束在林口體育館的專場活動，緊接著「老婆」金智媛駕到，引起大票劇迷高聲歡呼。

另外，金智媛6月底曾為了品牌站台活動短暫訪台，當時與天王周杰倫同台，兩人的人氣塞爆東區，一度造成交通堵塞，此回為了見面會而來，勢必再度掀起一陣追星潮。