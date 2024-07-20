《還珠格格》女主角遭誤認身亡！酸民湧入…她怒：腦幹缺失的東西

記者陳芊秀／綜合報導

大陸浙江省溫州市昨日（19）一起醫師遭砍殺身亡事件。溫州醫科大學附屬第一醫院的一名心血管內科醫師李晟，昨日在門診時，突然闖入一名男子持刀砍殺，最後傷重不治身亡。事件引發全大陸討論，而女星李晟與離世醫師同名同姓，官方微博湧入酸民留言，震怒回應「還是人嗎？」

▲《新還珠格格》李晟被誤認是去世醫師李晟，同名同姓意外湧入酸民留言。（圖／翻攝自微博）

李晟曾是《新還珠格格》的女主角，是繼趙薇、黃奕之後的第三代小燕子。而她的微博被誤認是離世醫生李晟的帳號，更出現酸民留言「是不是收人紅包還沒看好病？」為此她怒回「能說出這話還是人嗎，腦幹缺失的東西」，且陸續還有人認錯留言「一路走好，下輩子不要做醫生了」，還有人以為是女星離世，留言串陷入混亂。

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▲酸民留言質疑去是醫師收紅包沒看好病，女星李晟怒回：「能說出這話還是人嗎，腦幹缺失的東西。」（圖／翻攝自微博）

▲李晟與去世醫師同名同姓，微博被誤認是對方的，湧入許多告別留言。（圖／翻攝自微博）



▲同時還有人以為女星李晟去世，留言串陷入混亂。（圖／翻攝自微博）

溫州醫科大學附屬第一醫院20日一早發聲明，院內心血管內科李晟醫師在門診診療中，突然遭到一男子持刀傷害，致多處嚴重損傷，院方第一時間組織多方專家聯合救治，然而醫師仍因傷重導致搶救無效，同日晚間9點不幸去世。該名持刀男子後來跳樓，目前也在搶救，警方表示全案還在調查中。

▲溫州醫科大學附屬第一醫院的心血管內科醫師李晟傷重離世。（圖／翻攝自微博）