《孤獨的美食家》松重豐不吃了！　電視台人士爆「他親選接班人」

記者陳芊秀／綜合報導

61歲日本資深男星松重豐演技精湛，除了在電影、電視劇擔任重要配角，個人代表作《孤獨的美食家》一拍長達12年之久，更宣布要拍電影版。然而該系列最新一季更名《各自的孤獨美食家》，傳出他即將要畢業，並親自挑選接班人。

▲松重豐自2012年主演 《孤獨的美食家》，至今已經播出10季。（圖／資料照／國興衛視提供）

據日媒《東京體育報》報導，《孤獨的美食家》宣布2025年1月上映電影版，松重豐擔任主演，更兼任導演，也是編劇之一，同時今年10月要推出新一季《各自的孤獨美食家》。而他每演新一季，總會發表消極言論，例如「這會對我的演員生涯造成損傷」、「除了千篇一律還是千篇一律」、「我提議把這次作為最終季，但被拒絕了」。但是主演電影版時，他表示「從頭到尾參與其中，這是我的一大財富」。

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▲松重豐將主演電影版《劇電影 孤獨的美食家》，預計2025年1月日本上映。（圖／翻攝自X）

日網開始猜測松重豐是否要從《孤獨的美食家》畢業了，推測的根據之一是，是10月4日將開播的《各自的孤獨的美食家》，將會有眾多演員演出。東京電視台相關人士透露，這個提案與松重豐有很大關係，目前還在選角階段，「松重豐親自提議了主演人選。這部劇集可能會成為松重豐的『尋找接班人』的現場。」

▲松重豐傳出將畢業《孤獨的美食家》，並且親自提議接班主演的人選。（圖／國興衛視提供）

松重豐在《孤獨的美食家》總是把料理大口大口吃下肚，吃相可說是一大看點，但私底下本人胃口很小，隨著年齡增長，食量也越來越少，考慮到健康問題，畢業的想法也越來越接近現實。東京台相關人士表示，「其實松重豐先生多次表示想交棒的想法。然而，對東京電視台來說，《孤獨的美食家》是低預算、高收視率的金雞母。他們可能會通過讓松重豐以配角身份演出等各種方式來挽留他。」

《孤獨的美食家》是電視台深夜劇的傳奇之作，過去也曾來台拍攝外景。緊接著10月登場的《各自的孤獨美食家》能否被觀眾接受，將會決定神劇的未來。

▲松重豐曾來台拍攝《孤獨的美食家》。（圖／ETtoday）