記者蕭采薇／台北報導

三立八點台劇《願望》演員華千涵、鄒承恩、楚翔及李家慶，19日與媒體暢聊拍戲點滴。華千涵這次再度飾演驕縱千金，聰明也有事業心，但個性霸道跋扈，由於演活傲嬌千金，竟被粉絲留言「滾出台灣」，甚至留言說「要輪X妳」，讓她嚇壞。

▲華千涵在《願望》與首次演出台八的鄒承恩湊對。（圖／三立提供）

華千涵再次演出驕縱千金，和劇中媽媽江祖平一樣，一開口就是罵人，她強調自己絕對不是本性演出，覺得罵人也不容易，罵到要順又要有層次，有時看到自己的演出都覺得「看自己不起！」而華千涵最怕演哭戲，因為第二天一定臉腫。

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由於演驕縱千金，有觀眾甚至留言說「要輪X妳」，也有人要她「滾出台灣」，讓她氣到就封鎖這些人，後來想到不能放縱要寫信去警告；但忘了已經封鎖，「還好大部分觀眾是理性的」。

▲華千涵（左二）在三立八點台劇《願望》演出傲嬌千金，戲裡死纏鄒承恩（右二）。（圖／三立提供）

而在劇中華千涵死纏鄒承恩，但戲外卻有交往超過十年的男友，她表示由於男友是圈外人，所以非常低調，她過去因要去國外發展，曾分手兩年，再見面時兩人都沒有男女友，又再度復合，男友也很體貼，她不拍戲時會帶她出去走走，吃好吃的，「如果沒有意外，未來就是他了。」

▲三立八點台劇《願望》演員李家慶、楚翔、華千涵、鄒承恩分享拍攝點滴。（圖／三立提供）



而楚翔與茵芙的戀愛也快三年了，兩人暫時沒結婚計畫，楚翔說：「因為我沒有壓力，我們兩人一人是理性，一人是感性，所以相處得很好。」而茵芙目前一人去西班牙旅遊，出發前他還送她一束花，被笑說：「看不出8+9也有浪漫的一面。」