ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《願望》華千涵演傲嬌收警告：要輪X妳！　遭威脅「滾出台灣」嚇壞

記者蕭采薇／台北報導

三立八點台劇《願望》演員華千涵、鄒承恩、楚翔及李家慶，19日與媒體暢聊拍戲點滴。華千涵這次再度飾演驕縱千金，聰明也有事業心，但個性霸道跋扈，由於演活傲嬌千金，竟被粉絲留言「滾出台灣」，甚至留言說「要輪X妳」，讓她嚇壞。

▲三立八點台劇《願望》演員華千涵、鄒承恩、楚翔及李家慶出席媒體茶敘。（圖／三立提供）

▲華千涵在《願望》與首次演出台八的鄒承恩湊對。（圖／三立提供）

華千涵再次演出驕縱千金，和劇中媽媽江祖平一樣，一開口就是罵人，她強調自己絕對不是本性演出，覺得罵人也不容易，罵到要順又要有層次，有時看到自己的演出都覺得「看自己不起！」而華千涵最怕演哭戲，因為第二天一定臉腫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於演驕縱千金，有觀眾甚至留言說「要輪X妳」，也有人要她「滾出台灣」，讓她氣到就封鎖這些人，後來想到不能放縱要寫信去警告；但忘了已經封鎖，「還好大部分觀眾是理性的」。

▲三立八點台劇《願望》演員華千涵、鄒承恩、楚翔及李家慶出席媒體茶敘。（圖／三立提供）

▲華千涵（左二）在三立八點台劇《願望》演出傲嬌千金，戲裡死纏鄒承恩（右二）。（圖／三立提供）

而在劇中華千涵死纏鄒承恩，但戲外卻有交往超過十年的男友，她表示由於男友是圈外人，所以非常低調，她過去因要去國外發展，曾分手兩年，再見面時兩人都沒有男女友，又再度復合，男友也很體貼，她不拍戲時會帶她出去走走，吃好吃的，「如果沒有意外，未來就是他了。」

▲三立八點台劇《願望》演員華千涵、鄒承恩、楚翔及李家慶出席媒體茶敘。（圖／三立提供）

▲三立八點台劇《願望》演員李家慶、楚翔、華千涵、鄒承恩分享拍攝點滴。（圖／三立提供）

而楚翔與茵芙的戀愛也快三年了，兩人暫時沒結婚計畫，楚翔說：「因為我沒有壓力，我們兩人一人是理性，一人是感性，所以相處得很好。」而茵芙目前一人去西班牙旅遊，出發前他還送她一束花，被笑說：「看不出8+9也有浪漫的一面。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

天空閃電劈向大樓頂端　彰化居民錄下驚心一刻！

推薦閱讀

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

華千涵, 鄒承恩, 楚翔, 李家慶, 願望

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薔薔翻臉好友挨告遭提「2要求」！　怒嗆沒羞恥心：叫我道歉個屁？
  2. 54歲莫文蔚身材太震撼！　「黑色超薄透膚衣」bra＋辣腰全看光
  3. 待華航10年可領退職證！林佩瑤曬證曝「超讚福利」羨煞眾人
  4. 八點檔女星收警告：要輪X妳！　演傲嬌千金遭威脅「滾出台灣」嚇壞
  5. 鄒承恩關注「台北幼稚園」：真的太過分！　從小灌輸兒正確性教育
  6. 鄭佩佩愛女痛失母親！　製短片吐思念哀喊「永遠存在我心中」
  7. 雷擎東南亞跳島三個月創作　新專輯陣容「驚見陳珊妮、鳳小岳」
  8. 催淚神片《驀然回首》此生必看！漫畫迷：哭暈在影院　台灣8月上映
  9. 河北彩花誘惑床照「邪惡視角」曝光！蜜臀全露　腰間以下都是腿
  10. 王思佳「胸前開大洞」辣翻　真實身材藏不住！網暈喊：我的鼻血

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366