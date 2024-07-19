這旅行團全是大咖！趙震雄西班牙遇暴雪　權律流利英文帶團還管錢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境綜藝《帳篷外是西班牙》邀請趙震雄、崔元英、朴明勳及權律4位演員前往西班牙旅行，以帳篷代替高級酒店、租車自駕代替火車，自行採買食材烹飪代替餐廳用餐，完成一趟實用性百分之百的自給自足露營記，未料，一行人在當地遇上半世紀以來最強暴風雪襲擊，讓這趟旅程充滿考驗，卻也意外欣賞到難得的風景，4人在雪地裡打起雪仗，樂觀面對磨難，帶給觀眾正面教育意義。

▲趙震雄與朴明勳、權律、崔元英前往西班牙旅行。（圖／東森提供）

趙震雄與朴明勳、權律因合作電影《無間對決》認識，與同齡的崔元英也認識十多年，甚至擔任對方的婚禮主持人，他難得參演實境秀綜藝，聽聞旅行地點是西班牙而倍感心動，「以前讀大學時，就夢想著能夠去西班牙走朝聖之旅，加上他們都是我的酒友，所以決定加入。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙震雄嘴上說不想開車，最後還是負責載著大家出遊。（圖／東森提供）



出發前，4人齊聚討論行程，曾為駕駛兵的趙震雄，聽到要負責開車便打趣地說「我沒吃葉黃素，最近眼睛有點模糊，開車的話⋯」，找盡藉口推辭，經過工作人員再次確認，他爆笑回答「我說我要開車啊」，馬上被權律逮到機會對著鏡頭說「錄影存證」，兩人一來一往畫面十分逗趣。

▲權律負責幫幾位哥哥控制預算還充當翻譯。（圖／東森提供）



年紀最小的權律被問及加入節目的心情，他很認命笑言「震雄哥應該會命令我做事吧」，果然哥哥們指派他負責做飯，還得兼任總務，令他忍不住脫口「有退出的想法」，更說下一季要和同年齡的人一起，拒當老么。儘管如此，抵達當地後，權律不僅費心控制預算，還負責翻譯溝通任務，流利的英文令哥哥們大為讚嘆。趙震雄稱讚：「真是辛苦小律了，我們3人只要一有事就會喊他，帶著我們在國外生活，他付出很多心力。我有問他想不想再來西班牙露營旅行，他說想，只要不是跟我們都好。」

▲▼權律、崔元英、朴明勳、趙震雄一行人在西班牙遇暴雪。（圖／東森提供）



比起美食美景，4人對當地的極端天氣印象更為深刻，趙震雄透露製作組去場勘時說天氣狀況不錯，未料真正抵達當地天氣卻發生大逆轉，權律也表示，因為當地的氣溫比往年降了10度左右，準備的衣物都不夠保暖，到了營地發現只有他們選擇搭帳篷，其他遊客都住在露營車上，更沒想過會遇上狂風伴隨暴雪襲擊，儘管一度受困在庇里牛斯山，這群落難大叔卻意外欣賞到難得的風景，留下難忘的體驗。《帳篷外是西班牙》20日晚間7點在東森戲劇台首播。