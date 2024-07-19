河北彩花誘惑床照「邪惡視角」曝光！蜜臀全露　腰間以下都是腿

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣AV女優河北彩伽（舊名：河北彩花）即將在8月來台參與成人展，她經常透過官方帳號與粉絲交流，9日搶先曝光一系列床照，只穿著馬甲細肩小背心，露出一大片蜜臀，以及一雙比例絕佳的長腿，大批粉絲在留言區暴動直呼「噴鼻血」、「太美了」，吸引萬人朝聖。

▲▼河北彩伽性感照令粉絲噴鼻血。（圖／翻攝自河北彩伽IG）



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河北彩伽9日在官方IG分享近況照，她穿著馬甲式背心上衣，胸前事業線展露無遺秀出火辣好身材，不只放送胸前春光，還有下半身褲子開到腰間的設計，使得蜜臀與一雙纖細長腿全被看光，上下失守的性感裝扮，令粉絲大飽眼福。

▲▼河北彩伽放送床照福利給粉絲。（圖／翻攝自河北彩伽IG）



2024「TRE台北國際成人展」即將於8月9日至8月11日在南港展覽館登場，河北彩伽也是主辦單位邀請的重要卡司之一，場上更包含小宵虎南、紗倉真菜、七澤米亞等百位女優共襄盛舉。

繼三上悠亞退出AV界後，河北彩伽被封為接班人，她近來更進軍台灣大銀幕，有傳參演電影《異世界歸來的我錯過了愛情》，日前在東京取景被直擊，她也在X（Twitter）曬出側拍照，透露自己首次擔任電影主角，難掩激動情緒，希望大家多多期待。