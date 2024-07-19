雷擎東南亞跳島三個月創作　新專輯陣容「驚見陳珊妮、鳳小岳」

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手雷擎將推出新專輯《南洋探險隊 South Expedition》，他號召世界各地的音樂好夥伴，一起踏上風情與陌生兼具的東南亞列國，展開為期三個月的巡演與創作，帶領樂手們上山下海，在東南亞不同的地理環境中創作、錄音。

▲雷擎推出新專輯《南洋探險隊 South Expedition》。（圖／浮氣音樂提供）

專輯製作耗時一年半，邀請金曲製作人鍾濰宇共同製作、金曲歌后陳珊妮及鶴The Crane擔任配唱製作人，合作樂手陣容同樣堅強，包括鳳小岳、泰國樂團H3F吉他手Gong、阿根廷音樂家Musa 明馬丁，以及長年音樂合作夥伴逄捷等。除此之外，更特別與百合花主唱林奕碩合作台語歌曲〈有你〉，這首歌描繪嘉南平原的農村景象，是雷擎在南洋巡迴途中的鄉愁，更富含獻給奶奶的告白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雷擎過去以鼓手身份闖蕩樂壇多年，曾為獨立樂團水源的主唱兼鼓手，2022年推出首張創作專輯《Dive & Give》，便入圍第33屆金曲獎新人、第13屆金音獎新人，備受國內外獨立音樂圈肯定。

▲雷擎新專輯在東南亞巡演時錄音完成。（圖／浮氣音樂提供）

《Dive & Give》是雷擎在台灣各地環島旅行駐村，利用路途中台灣各地的有機聲響製作，新專輯《南洋探險隊》則是雷擎與樂手們的跳島壯遊，在宿霧、馬尼拉、峇里島、清邁、曼谷等地巡演時，雷擎召集錄音師同行，趁著巡演空檔在演出後留在不同城市創作錄音。雷擎也公布將於8月24日在 Legacy Taipei舉辦專輯演唱會，詳洽iNDIEVOX。