楊奇煜認「與正妹妻險鬧離婚」內幕曝　老婆還氣到離家出走　

記者蔡琛儀／台北報導

楊奇煜（小煜）推出全新EP《漫遊者》，把心境轉變及「放慢步調」的人生哲學都唱進EP三首歌中，以家庭為重的他透露在籌備EP的製作過程中老婆及小孩成了靈感的最大啟發，不過他也坦言，準備EP前曾因為太忙，和老婆鬧過家庭革命，「她很溫柔，不太生氣的人，只有跟我講說：『你能不能一工作完就回來幫我弄小孩，我有點快受不了。』」

▲▼楊奇煜和老婆言兒結婚3年。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Facebook／楊奇煜）

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楊奇煜和老婆言兒結婚3年，育有兩子，他表示大兒子出生的時候兩人確實曾差點吵到要離婚，還有一次老婆氣到離家出走回娘家一晚，他也在氣頭上，完全沒跟老婆聯絡，直到隔天裝沒事低頭問老婆午餐要吃什麼，藉此求和，「（老婆）以前比較兇，現在像換了老婆似的，現在很溫柔，我們也有去上父母相關的課，有去學怎麼當適合的父母。」笑說一定要先由自己低頭。

他也說，最近工作結束回到家都是凌晨，小孩老婆都睡了，跟老婆比較難有相處的時間，因此覺得很對不起老婆；而夫妻倆現在沒有計畫要生第三胎，他也暫時沒有要結紮，「我們有在討論，現在我真的覺得生小孩的花費很大，存款會一直往下掉。」

▲楊奇煜全新EP《漫遊者》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）