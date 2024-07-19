ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊奇煜認「與正妹妻險鬧離婚」內幕曝　老婆還氣到離家出走　

記者蔡琛儀／台北報導

楊奇煜（小煜）推出全新EP《漫遊者》，把心境轉變及「放慢步調」的人生哲學都唱進EP三首歌中，以家庭為重的他透露在籌備EP的製作過程中老婆及小孩成了靈感的最大啟發，不過他也坦言，準備EP前曾因為太忙，和老婆鬧過家庭革命，「她很溫柔，不太生氣的人，只有跟我講說：『你能不能一工作完就回來幫我弄小孩，我有點快受不了。』」

▲楊奇煜全新EP《漫遊者》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼楊奇煜和老婆言兒結婚3年。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自Facebook／楊奇煜）

▲▼小煜夫婦。（圖／翻攝自Facebook／楊奇煜）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊奇煜和老婆言兒結婚3年，育有兩子，他表示大兒子出生的時候兩人確實曾差點吵到要離婚，還有一次老婆氣到離家出走回娘家一晚，他也在氣頭上，完全沒跟老婆聯絡，直到隔天裝沒事低頭問老婆午餐要吃什麼，藉此求和，「（老婆）以前比較兇，現在像換了老婆似的，現在很溫柔，我們也有去上父母相關的課，有去學怎麼當適合的父母。」笑說一定要先由自己低頭。

他也說，最近工作結束回到家都是凌晨，小孩老婆都睡了，跟老婆比較難有相處的時間，因此覺得很對不起老婆；而夫妻倆現在沒有計畫要生第三胎，他也暫時沒有要結紮，「我們有在討論，現在我真的覺得生小孩的花費很大，存款會一直往下掉。」

▲楊奇煜全新EP《漫遊者》發片，嘉賓蔡旻佑贈金鏟。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊奇煜全新EP《漫遊者》發片記者會。（圖／記者林敬旻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

「郭采潔竟然結婚了」衝熱搜第一！男方身分曝光　2年前風波又被挖

洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！

洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉惡行全公開！耶嫩3年前「扛不住欺壓離職」自爆：在家痛哭流涕

Jessi舞台走光！「比基尼移位露點」大螢幕全轉播　她嚇到爆粗：C8

大S被目擊和具俊曄帶子女去韓國遊樂園　野生素顏照曝光！

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」！隔天驚收一大禮：滿滿禮貌

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！享壽78歲…陸導演、主持人發文哀悼

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出「2大條件」：也不是不可能

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

梁軒安回應舔xx！認了是他本人　稱喝醉現場不只一人喊：法院見

鄭佩佩離世「劉濤疑急飛美國見最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽

快訊／鄭佩佩離世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊奇煜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大S回應了！「野生素顏照」被瘋傳　經紀人曝她只擔心一件事
  2. 阿翔吃這個利尿神物　腎結石掉滿地超誇張
  3. 美妝YTR鄭雅勻鬆口「離婚路不好走」！　消失1年半認了：人生最衝擊
  4. 阿諾情人節為男友下廚耍浪漫 下一秒釀火災整棟樓響警報
  5. 引退17年！傳奇AV女優宣布復出　網驚：根本沒變
  6. 蔡阿嘎老婆其實超有料！衣「正面挖洞」掉出上圍 同事臉紅：太辣了
  7. 祈錦鈅曬超邪惡視角自拍照！　「布料快包不住」真實身材辣翻網
  8. 鄭佩佩片場等拍戲「不坐躺椅」他揭原因！　胡歌、劉亦菲哀傷發聲
  9. 楊奇煜認「與正妹妻險鬧離婚」內幕曝　老婆還氣到離家出走　
  10. 直擊／《女神降臨》美女作家人在台灣！激美真面目曝光　老公也來了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366