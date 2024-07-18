江宏傑餵奶受挫　對著孩子們大喊「不要搶」

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作全新實境節目《我的明星村長》主軸以SDGs（永續發展目標）為核心精神，在5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰 的帶領之下，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。《我的明星村長》播出後收視持續長紅，穩坐同時段第一。

▲江宏傑餵奶很吃力。（圖／好看娛樂提供）

明星村長們繼續在南投縣魚池鄉駐村，並舉辦小農市集幫忙推銷當地農產品，奮力叫賣卻乏人問津，讓明星村長們相當沮喪。明星村長禾浩辰夜巡魚池鄉頭社頭盆地的高海拔絲瓜田，還搞笑當起實況報播員說：「各位觀眾，我們現在正在探險，我們頭上都是絲瓜。」不過聽到當地農⺠解釋要三指開的絲瓜才能採收，讓禾浩辰立即想歪，滿臉疑惑說：「什麼意思？」

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▲禾浩辰收採絲瓜。（圖／好看娛樂提供）

「村幹事」江宏傑二度現身，和卜學亮一起在當地酪農場幫忙照顧小牛餵奶，遇到飢腸轆轆猛吸奶的小牛，招架不住的江宏傑忍不住說：「一整罐都被你喝掉，不要搶。」看似經驗老道的卜學亮接手繼續餵奶，讓許多小牛紛紛爭食。

▲《我的明星村長》姚元浩（左起）、瑪斯卡、禾浩辰（圖／好看娛樂提供）

除了幫助當地農⺠外，5位明星村長也特別參與偏鄉義診幫忙，醫師透露全國有七千間牙醫診所，但三分之一都集中在雙北市，城鄉醫療資源差距非常大。 禾浩辰幫忙支援台語翻譯，親切的跟看診的長輩解釋：「有了活動的假牙， 這樣吃東⻄會比較輕鬆，還可以吃比較硬的東⻄，吃東⻄比較不會那麼吃力。」一旁的護理師稱讚禾浩辰：「如果沒有你也無法溝通。」讓禾浩辰害羞回應：「那就好，幸好我有派上用場。」

接著明星村長們又接獲舉辦小農市集的任務，瑪斯卡拿起大聲公吆喝：「來喔！來喔！在地小農產品喔！買了絕對不會後悔。」江宏傑也賣大喊：「這邊有在地的絲瓜喔！」卜學亮更是直接到遊客必經之路拉客大聲說：「參觀一下三分鐘而已，在地小農的農產品還有鮮奶。」但一樣無人回應，直接掉頭就走。人在攤位上的姚元浩再接再勵全力推銷農產品說：「姐姐平常家裡有做飯嗎?這個絲瓜很特別唷！」但不幸卻再度碰軟釘子。