馬伊琍、佟大為隔13年「3度合作」　一見面就抱抱…特殊暱稱曝光

記者黃庠棻／台北報導

由馬伊琍、佟大為主演的懸疑推理劇《錯位》，直擊人性陰暗面，劇中佟大為一改過往好好先生形象，扮演為求上位、不惜拋棄初戀女友的豪門贅婿，刑警馬伊琍的出現，使他極力想隱瞞的過往逐一被揭露，他看似深情實則詭計多端的演技，獲得觀眾讚賞。

▲馬伊琍在《錯位》中飾演刑警。（圖／iQIYI國際站提供）

《錯位》改編自日本作家松本清張的小說《交錯的場景》描述馬伊琍飾演的刑警「姜光明」和搭檔「石落」（高至霆飾）在調查一起姦殺案時，偶然發現作家「顧己鳴」（佟大為飾）的小說中所描繪的犯罪場景與他們正在調查的案發現場離奇重合，交錯的虛構世界與現實，也把他們引向更深的迷局中。

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▲馬伊琍在《錯位》中飾演刑警。（圖／iQIYI國際站提供）

以《繁花》、《我的阿勒泰》展現不同演技魅力的馬伊琍，這次在《錯位》中扮演王牌刑警，經常為了辦案而冷落另一半，在偵辦姦殺案過程中，竟意外發現老公偷吃鐵證，令她備受打擊地說出「我一個當警察的，自己老公出軌快一年了，我居然什麼都不知道。」

▲馬伊琍在《錯位》中飾演刑警。（圖／iQIYI國際站提供）

被問到如何看待劇中角色時，她表示「我們接受的教育經常都說要為別人考慮，我們從小到大，很少有人告訴你要先愛自己，一個不懂得愛自己的人，是不懂怎麼愛別人的，個體沒有站穩的話，她周圍的人際關係自然也不會穩固，所以我覺得姜光明還沒有想清楚這一點，她沒有把生活搞的太明白。」

▲《錯位》佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

《錯位》也是她跟佟大為繼《奮鬥》、《婚姻保衛戰》後時隔13年第3度合作，兩人在拍攝現場一見面就興奮地相互擁抱，佟大為笑稱自己戲外都喊馬伊琍「老馬」，再次跟她合作，心情特別開心，直呼「我20年跟21年在上海拍戲時，有約她一起吃飯，我們一直保持著聯繫，她這幾年的戲我也都有看，真的覺得她到了一個特別好的年紀，不管是經驗還是狀態都很好。」

▲《錯位》佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）