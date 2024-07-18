ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

馬伊琍、佟大為隔13年「3度合作」　一見面就抱抱…特殊暱稱曝光

記者黃庠棻／台北報導

由馬伊琍、佟大為主演的懸疑推理劇《錯位》，直擊人性陰暗面，劇中佟大為一改過往好好先生形象，扮演為求上位、不惜拋棄初戀女友的豪門贅婿，刑警馬伊琍的出現，使他極力想隱瞞的過往逐一被揭露，他看似深情實則詭計多端的演技，獲得觀眾讚賞。

▲《錯位》馬伊琍、佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

▲馬伊琍在《錯位》中飾演刑警。（圖／iQIYI國際站提供）

《錯位》改編自日本作家松本清張的小說《交錯的場景》描述馬伊琍飾演的刑警「姜光明」和搭檔「石落」（高至霆飾）在調查一起姦殺案時，偶然發現作家「顧己鳴」（佟大為飾）的小說中所描繪的犯罪場景與他們正在調查的案發現場離奇重合，交錯的虛構世界與現實，也把他們引向更深的迷局中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《錯位》馬伊琍、佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

▲馬伊琍在《錯位》中飾演刑警。（圖／iQIYI國際站提供）

以《繁花》、《我的阿勒泰》展現不同演技魅力的馬伊琍，這次在《錯位》中扮演王牌刑警，經常為了辦案而冷落另一半，在偵辦姦殺案過程中，竟意外發現老公偷吃鐵證，令她備受打擊地說出「我一個當警察的，自己老公出軌快一年了，我居然什麼都不知道。」

▲《錯位》馬伊琍、佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

▲馬伊琍在《錯位》中飾演刑警。（圖／iQIYI國際站提供）

被問到如何看待劇中角色時，她表示「我們接受的教育經常都說要為別人考慮，我們從小到大，很少有人告訴你要先愛自己，一個不懂得愛自己的人，是不懂怎麼愛別人的，個體沒有站穩的話，她周圍的人際關係自然也不會穩固，所以我覺得姜光明還沒有想清楚這一點，她沒有把生活搞的太明白。」

▲《錯位》馬伊琍、佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《錯位》佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

《錯位》也是她跟佟大為繼《奮鬥》、《婚姻保衛戰》後時隔13年第3度合作，兩人在拍攝現場一見面就興奮地相互擁抱，佟大為笑稱自己戲外都喊馬伊琍「老馬」，再次跟她合作，心情特別開心，直呼「我20年跟21年在上海拍戲時，有約她一起吃飯，我們一直保持著聯繫，她這幾年的戲我也都有看，真的覺得她到了一個特別好的年紀，不管是經驗還是狀態都很好。」

▲《錯位》馬伊琍、佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《錯位》佟大為。（圖／iQIYI國際站提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

推薦閱讀

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

人妻女星「全裸泡湯」洩巨胸曲線！陳渃晴嫁富商更火辣…網：怎麼忍

人妻女星「全裸泡湯」洩巨胸曲線！陳渃晴嫁富商更火辣…網：怎麼忍

35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛現身周遊婚禮…新照露燦笑

91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛現身周遊婚禮…新照露燦笑

舒華首發聲！　親吐「柯震東留言風波」心聲：沒用的惡意別來鬧

舒華首發聲！　親吐「柯震東留言風波」心聲：沒用的惡意別來鬧

瑤瑤「塞進XS」包不住超有料車頭燈！自拍角度太邪惡 低胸全看光

瑤瑤「塞進XS」包不住超有料車頭燈！自拍角度太邪惡 低胸全看光

網指AV女優「經紀人先試車」　吳夢夢直球打臉：做這行是缺錢不是缺性愛

網指AV女優「經紀人先試車」　吳夢夢直球打臉：做這行是缺錢不是缺性愛

陳意涵「我來自中國台灣」！曾說：別欺負我們中國人　登微博熱搜

陳意涵「我來自中國台灣」！曾說：別欺負我們中國人　登微博熱搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

可不可店長如求償「女店員恐賠到脫褲」！律師點關鍵：不是道歉就沒事

接蘿拉職位14天！耶嫩今午突發「不自殺聲明」　蔡阿嘎點讚聲援

江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

人妻女星「全裸泡湯」洩巨胸曲線！陳渃晴嫁富商更火辣…網：怎麼忍

35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

等不及擺脫翹臀珍！小班傳離婚沒辦完已在喬恢單派對「地點超無情」

91歲素珠近況曝光！　6年前一跛一跛現身周遊婚禮…新照露燦笑

舒華首發聲！　親吐「柯震東留言風波」心聲：沒用的惡意別來鬧

瑤瑤「塞進XS」包不住超有料車頭燈！自拍角度太邪惡 低胸全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

馬伊琍, 佟大為, 錯位

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江宏傑餵奶受挫　對著孩子們大喊「不要搶」
  2. 蘇打綠要發狂了！時隔15年重返倫敦　搶先夏專發行推出EP
  3. 野生趙露思「素顏0偽裝」現身聚餐！　私下真實性格全被拍
  4. 藏了40年　文章終於爆出粵語專輯胎死腹中原因
  5. 洪小鈴40歲罹早發性失智症　新戲「失能到包尿布」講到淚崩！
  6. 酷炫找同事「寫生日卡片」送女友！　柔柔看字跡秒抓包：哪有這麼漂亮
  7. 李帝勳新片脫了！瘦到剩58kg　「膝蓋韌帶惡化」下樓無法彎曲
  8. 走在信義A8小心誤闖時空結界！Disney+懷舊DVD店開張，經典片、夯劇通通租的到！
  9. 獨家／逸祥砸千萬淡水買首間房！　認了積蓄全花光「打算往人生下一個方向」
  10. 《甄嬛傳》14年後還有後續！　蔡少芬合體5演員重現「磨墨戲」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366