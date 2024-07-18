蕭淑慎嫩尪「25秒呻吟片」曝光！騷擾Rina噁喊：幫我X小鳥

▲蕭淑慎老公梁軒安風波不斷，Rina（左）目前已到北檢按鈴提告梁軒安。（圖／翻攝自IG、臉書）

圖文／CTWANT

藝人蕭淑慎的老公梁軒安上個月被曾姓女子指控騙財騙色，未料不到一個月又被女歌手Rina指控性侵，甚至偷拍不雅影片，已經到法院提告妨礙性自主；另外，從Rina蒐證到的關鍵25秒音檔，梁軒安更向Rina直喊「我的小鳥給妳吹」。

蕭淑慎和梁軒安結婚7年，男方在網路上以「軒爺」為名並開設娛樂公司，但近日風波不斷。梁軒安先是被曾姓女子指控騙財騙色，不到一個月後，女歌手Rina也指控他性侵，甚至偷拍不雅影片，如今還有關鍵錄音檔曝光！

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▲蕭淑慎力挺老公梁軒安。（圖／翻攝自臉書）

根據《三立新聞網》報導，從Rina蒐證的錄音可得知，梁軒安開頭就喊「我懶x給妳吹可不可以？」Rina回答「你在說什麼東西？」梁軒安繼續追問「我的，我的小x給妳吹，可不可以給妳吹？」讓Rina氣得喊「梁軒安！」但梁軒安仍顧左右而言他，開始唱起趙傳的《我是一隻小小鳥》，「有時候感覺自己像一隻小小鳥，想要飛呀飛......」，被Rina當場打斷「你確定要用這種逃避的方式跟我講話嗎」？

除此之外，Rina還透露梁軒安會裝可憐賣慘，訴說自己婚姻不幸福，跟蕭淑慎兩年沒有性生活，非常需要陪伴，還聲稱曾罹患十二指腸癌的蕭淑慎「快掛了」，更以談生意為由，把Rina騙到房間性侵，還威脅對方如果控告的話，就要賠償百萬元違約金，之後又性侵兩次。

Rina目前已赴北檢按鈴控告，不過致電給梁軒安本人手機都是轉入語音信箱，無法取得回應；而Rina的經紀人則表示，這段音檔內容「是某次遇到梁對她性騷擾的事件」，但是這段影片內容是被性騷擾時所錄下，透露梁軒安除了性侵之外，更多次都是性騷擾女方。

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