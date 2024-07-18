《善宰》金惠奫8月來台！見面會「跟邊佑錫有共通點」送出6項福利

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星金惠奫剛演完現象級戲劇《背著善宰跑》，她18日宣布來台舉辦見面會消息，這也是她出道以來首度登台辦專場，盼望與台灣粉絲近距離面對面，預計在8月24日於台灣大學綜合體育館1樓和粉絲相見。有趣的是，該劇男主角邊佑錫6月訪台見面會也是同個場地，兩位CP默契延續到海外，令劇迷直呼神奇。

▲金惠奫8月來台，見面會場地跟邊佑錫同一個。（圖／寬宏藝術提供）



金惠奫首次來台舉辦個人見面會，從企劃開始親力親為，提出許多點子與節目內容構想，同時也希望能跟粉絲有近距離的接觸，祭出與藝人送別、官方限定小卡、見面會海報、與藝人合照、藝人親筆簽名見面會海報、藝人親筆簽名拍立得6大福利寵粉，希望和粉絲一起度過愉快的燦爛之夏。

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▲金惠奫喊話台灣粉絲「謝謝各位一直以來的陪伴和支持」。（圖／寬宏藝術提供）



得知台灣粉絲的熱情與期待，金惠奫也開心地喊話：「之前就曾來過台灣，對台灣的印象非常深刻，得知要來舉辦見面會，心情真的非常激動，謝謝各位一直以來的陪伴和支持，希望通過見面會，見到每位粉絲，帶給大家一個幸福的時光，我們8月24日見！」

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