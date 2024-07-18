江坤俊爆激戰護理師「拋內褲落跑」！苦苓抖內幕：是跟另一位開刀房的

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》探討「揪出婚姻中的隱渣？！死不認錯、撒糖撒錢手段高？！」兩性專家苦苓聊及江坤俊與護理師激戰被目睹，兩人奪門而出還遺留內褲的新聞，他指出其實媒體報導不實，「根據他得知的傳聞，掉內褲的不是新聞上的護理師，而是另一位開刀房的護理師！」從主持人謝震武、來賓許聖梅、梁家瑜律師、部落客小芳全都露出不可置信的表情。

▲苦苓爆料江坤俊內幕 。（圖／和展影視提供）

資深媒體人許聖梅曾上過江坤俊、鄭凱云聯手主持的節目，她表示鄭凱云主播出身，在節目內容上相當嚴謹、專業，開錄前都會跟來賓確認節目內容，「反倒是江坤俊鮮少跟來賓互動，唯一一次是來問我要不要打鳳凰電波，可以給我8折優惠，在我回覆價格太高超出能負荷的預算後，江坤俊再也沒有跟我有任何互動了。」

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▲江坤俊爆風波形象全毀。（圖／翻攝自臉書）



江坤俊除了與護理師的新聞之外，也爆出性騷擾同台主持人鄭凱云，許聖梅表示鄭凱云遭性騷擾有證據截圖，在接二連三風波之下，江坤俊暫停手上工作帶家人出國，主持人謝震武律師問：「所有事件會因為出國離開暴風圈而降溫嗎？」許聖梅表示，在正宮力挺之下，外界看來似乎對江的家庭沒有太大影響，她也就江坤俊發表的聲明提出疑問，她說：「聲明中江坤俊提出暫時退出演藝圈，據說他不認為會丟了主持工作，且電視台也還沒有讓他離開電視圈。」不過，許聖梅也補充江坤俊手上有七支代言都已拍攝完成，勢必受到外遇、性騷擾風波影響，接下來不排除會被廠商求償。