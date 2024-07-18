串流收視週榜／暑假爽劇來了！　8新作台灣開播排行大洗牌

記者陳芊秀／綜合報導

7月暑假來臨，眾多電影、夏季新劇紛紛上架串流，各家平台排名又有了新變化！日本包括動畫《我推的孩子2》，夏季日劇《海的開始》、《新宿野戰醫院》相繼開播，台劇有吳慷仁的《塑膠花》，韓劇則是《The Auditors監察》。

friDay影音／《黑幫的我成了高中生》8集一次上

▲friDay影音串流週榜（7/8-7/14）。（圖／friDay影音提供）

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Bromance韓劇《黑幫的我成了高中生》屬於奇幻校園題材，描述47歲黑幫老大意外魂穿到19歲高中生的故事，尹燦榮、奉宰鉉主演，李瑞鎮特別客串，全劇共8集，上線後火速登上平台第3名。而日劇《海的開始》排行比前一週上升到第6名，劇集由「SNOW MAN」目黑蓮主演，與《silent》幕後團隊再度合作，劇中飾演上班族，在前女友死後，首度得知自己在世上有個女兒，從此開始學習成為父親，且打破偶像迴避演爸爸角色的慣例，劇中父女對話的場面令人動容。

▲Bromance韓劇《黑幫的我成了高中生》。（圖／friDay影音提供）

▲日劇《海的開始》。（圖／friDay影音提供）



Hami Video／南韓爽劇《The Auditors監察》開播

▲Hami Video影音串流週榜（7/8-7/14）。（圖／Hami Video提供）

手塚治虫漫畫代表作《怪醫黑傑克》，描述沒有執照的醫師，用神之手救人無數的故事，全新真人電視劇在台灣串流平台播出，首週衝上第3名，是平台少數衝出高收視排名的日劇作品。吳慷仁主演台劇《塑膠花》開播，描述剛出獄的更生人與富家女相遇，迅速燃生愛火，兩人跨越身分差異展開天涯逃亡的過程，開播首週排名第6。而南韓最新爽劇《The Auditors監察》，描述建設公司監察組追查內部貪汙，導正不正之氣，被視為職場爽劇，未來收視被看好上漲。

▲真人版《怪醫黑傑克》。（圖／翻攝自X）

▲台劇《塑膠花》開播。（圖／翻攝自臉書）



▲韓劇《The Auditors監察》。（圖／Hami Video提供）



iQIYI／《顏心記》完結霸榜

▲iQIYI收視週榜（7/8-7/14）。（圖／iQIYI提供）

大陸暑期檔（6月至8月）是戲劇收視最競爭的檔期，羅雲熙搭檔宋軼的《顏心記》在6月底打頭陣開播，故事描述臉盲症的高冷郡王，邂逅有變身症的江湖遊醫，劇情宛如韓劇《愛上變身情人》。劇集由來自台灣的于中中執導，並找來眾多知名演員客串飾演「變身後女主角」，羅雲熙與眾多客串大咖談情說愛，成為一大特色。目前已經全部完結，更持續在平台霸榜中。

KKTV／《新宿野戰醫院》搞笑奪冠

▲KKTV收視週榜（7/8-7/14）。（圖／KKTV提供）

鬼才編劇宮藤官九郎繼《極度不妥！》後，夏季再推出新作《新宿野戰醫院》，而且是醫療劇題材，描述美國回來的女軍醫，為了尋人來到新宿歌舞伎町，並在陷入營運危機的「聖心醫院」工作。故事充滿笑點，以繁華夜生活聞名的新宿歌舞伎町當作故事舞台，每集的醫病故事，都以諷刺手法揭開社會黑暗面，每集必定解決緊急傷病事件，充滿暢快感受。

LINE TV／台實境節目《駐村小隊》再+1

▲LINE TV收視週榜（7/8-7/14）。（圖／LINE TV提供）

台灣近年實境節目大熱門，客家電視台推出的《啊喔！最Kiang駐村小隊》，找來洪都拉斯、温貞菱、施名帥及高英軒共同組隊，前進台灣有「長壽村」稱號的獅潭鄉駐點1個月，挑戰任務，開播首週登上排名第2。

▲新實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》。（圖／翻攝自臉書）

MyVideo／《我推的孩子2》2.5舞台劇篇

▲MyVideo收視週榜（7/8-7/14）。（圖／MyVideo提供）

日本動畫《我推的孩子2》延續主角為媽媽尋找死亡之謎，阿葵亞繼戀愛實境秀後，又挑戰2.5次元舞台劇演出，以飆戲決勝負，加上新角色登場再掀新火花。

▲《我推的孩子2》。（圖／翻攝自X）