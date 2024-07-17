辦桌馮偉傑揭75歲李炳輝近況！　心疼出手相助

記者蔡琛儀／台北報導

前辦桌二人組主唱馮偉傑即將在12月7日舉辦「永續愛相馮FOREVER公益演唱會」，今（17日）出席記者會，並邀請曾參加《超級紅人榜》優勝過關的10歲神童吳珉碩擔任嘉賓，兩人今現場還合唱懷念金曲〈祝福〉。

▲馮偉傑邀請10歲神童吳珉碩擔任演唱會嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

是否有邀請恩師李炳輝？馮偉傑說考慮恩師身體狀況不佳，走路還需要人攙扶，打算邀他前來欣賞演出就好，他上次見到李炳輝是疫情前，但還是會和李保持聯絡，透露李炳輝老婆常抱怨他愛吃「中風餐」，因此馮偉傑還要幫忙勸李炳輝注意自己身體，而他做演出時也會跟廠商推薦找李炳輝、幫忙李爭取酬勞。

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他過去曾為了開演唱會貸款近500萬元，去年12月將債務還清，還存到一點錢，這次他開唱還找到贊助商，馮偉傑更大手筆為演唱會加碼打造18套新造型，粗估花費約6、70萬元，他笑說自己一套服裝大約3、4萬，就連今天記者會的服裝也是花1.8萬元請造型師趕給他，秀服每次都穿過一次就不會再穿，大方賣或送給其他藝人朋友。

▲馮偉傑將在12月開唱。（圖／記者湯興漢攝）

他笑說：「我個性就喜歡挑戰，想把好的給人家，如果只看一套到底，我又不是費玉清，我個性喜歡多變，我喜歡不一樣。」演唱會門票洽年代售票、全台四大超商。