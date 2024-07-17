朱芷瑩驚喜探班男友！施名帥曝私下互動　小情侶同框放閃遭虧

記者孟育民／台北報導

施名帥在《啊喔！最Kiang駐村小隊》節目中扛下料理長重責，在「夜來夜Kiang小酒館」活動面臨最棘手的難關，要為獅潭鄉親準備50人份的大餐，他與隊友洪都拉斯、温貞菱、高英軒從前幾日就商討菜單、分工、上市場採買，就為了要給獅潭鄉親一個難忘的夜生活，怎料執行當日照樣手忙腳亂，而在嘉義一收工就趕來幫忙的女友朱芷瑩，二人意外成了廚房內美好的風景。

▲朱芷瑩到場後，立馬到櫥方幫男友施名帥。（圖／客家電視提供）

朱芷瑩說當天剛好在嘉義工作，想說收工沒事就來探男友施名帥的班，因為知道他今天要出很多份餐，所以一到現場就捲起袖子幫忙。因為實境節目的關係，製作單位會為施名帥安排一系列的烹飪課程，他的烹飪手藝也越來越好，以為朱芷瑩會因此很有口福，卻意外得知她還沒嚐過男友準備的特色大餐，她說：「我們平常會一起做菜，但都是偏簡單的菜色，我都是備料為主，會噴油的都交給他，但還沒吃過他特別做的節日大餐。」

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▲施名帥展現手藝。（圖／客家電視提供）

面對女友的溫柔喊話，施名帥一旁搭腔：「有為她做過她最愛的甜點提拉米蘇啦！」朱芷瑩連忙為男友說話，「我們平常在家比較隨興吃，但一旦是工作他都是全力以赴」，朱芷瑩從嘉義趕到獅潭，就在廚房協助施名帥忙進忙出，感受到她對男友工作的支持。施名帥說：「我們在家裡就是這樣，做菜沒有分誰做什麼，她一定都會幫忙。」語畢，被隊長洪都拉斯虧：「這是在曬恩愛嗎？」

▲《啊喔！最Kiang駐村小隊》為獅潭鄉親準備50人份的大餐。（圖／客家電視提供）