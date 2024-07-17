Cube突大動作貸款100億！　業界狂猜「為了(G)I-DLE明年續約」

記者張筱涵／綜合報導

韓團(G)I-DLE將於明年進入續約期，近期推出新曲〈Klaxon〉後，合約是否會續簽也成了眾人關注的焦點。經紀公司Cube娛樂近期被發現，在創社以來首次在國內籌集資金，金額高達韓幣100億元（約台幣2.4億元），業界紛紛猜測與(G)I-DLE有關。

▲(G)I-DLE明年將面臨續約。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）



Cube娛樂自上市以來一直保持無負債的經營，近日首次在國內商業銀行籌集資金，引起業界關注。根據韓國金融監督院的電子公告系統，Cube娛樂於11日決定籌集韓幣100億元（約台幣2.4億元）的短期借款，這是他們自2014年獲得特別合併批准以來首次在國內籌集資金。

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業界猜測此次籌資可能與Cube娛樂旗下核心知識產權（IP）的女團(G)I-DLE的續約有關，由於(G)I-DLE即將迎來續約期，Cube娛樂可能需要額外資金來確保這一重要資產的續約。

韓國投資者關係協會的研究員金泰賢指出，Cube娛樂的風險在於其核心IP僅有(G)I-DLE，隨著續約期漸近，單一IP風險逐漸顯現，除非Cube娛樂旗下的Nowadays若能取得成功，這一風險將有所降低。對此，Cube娛樂表示此次籌資是為了運營所需，並非因為資金困難或流動性不足而籌資。