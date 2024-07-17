「2024走鐘獎」確定要辦！　呱吉發文揭最新進度

記者顧齊祐／綜合報導

專為台灣新媒體創作者所舉辦的「走鐘獎」，從2019年開始已成功舉行了5屆，成為了影音創作者的年度盛事，但先前卻有傳言走鐘獎可能將面臨停辦。不過呱吉15日就在臉書透露了最新進度：「確定會於今年的10月底舉行。」並對於綜藝大哥胡瓜年年參加金鐘，表示超尊敬。

▲呱吉發文透露走鐘獎最新進度。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

第６屆走鐘獎能否成功舉辦一直讓大家相當關注，15日呱吉就在個人Facebook粉絲專頁發表了最新狀況，表示：「鐘獎典禮本身的場地已經敲定，廠商也陸續進駐中，確定會於今年的10月底舉行，我們在這裡敬邀合作夥伴、產業同仁、還有觀眾們屆時共襄盛舉。」雖然確切時間及地點還未公布，但能成功舉辦這場年度盛事，也讓粉絲十分興奮。

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▲第5屆走鐘獎創作者們合照。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

文中也談到，呱吉近日和一位敬重的Youtuber聊天，問他今年會不會投稿走鐘獎，結果對方直接回說：「一定投啊。」並引述了綜藝大哥胡瓜的話：「我必須尊重這個行業，必須加入這個行業，不然別人也不會尊重我們，所以我們也絕對要出席這個晚會。」

並提到：「胡瓜已經入行40年，曾經多次入圍，兩次獲獎。上一次得主持人獎是2018年的綜藝大集合。但不論入圍與否、得獎沒有，他每次都會出席金鐘。」如此的熱情，令呱吉感到相當尊敬。