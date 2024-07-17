《怪奇物語》最後一季！　米莉芭比布朗：10歲演到20歲好奇怪

記者蕭采薇／綜合報導

美劇《怪奇物語》即將迎來最後的第五季，目前拍攝進度已超過一半。飾演主角伊萊雯（Eleven）的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）說道：「我從10歲開始演，現在即將滿20歲，感覺好奇怪！」而鐵四角將再度重聚，一起重溫初衷。

▲米莉芭比布朗從10歲演到20歲。（圖／達志影像／美聯社）



製作花絮影片中，所有演員皆將回歸，還加入奈爾費雪（Nell Fisher）、傑克康奈利（Jake Connelly）和艾力克斯布魯瑞克斯（Alex Breaux）。製作團隊表示，希望所有粉絲和他們一樣期待，一起進入這個故事的最終篇章。

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達菲兄弟（The Duffer Brothers）創作的《怪奇物語》於2016年7月推出，迅速成為Netflix數一數二的高人氣影集，單單第4季就在全球斬獲超過1億4070萬次觀看。本劇根植於1980年代懷舊風，每一季都讓80年代的流行文化物件再次翻紅，包括艾哥鬆餅和新可樂，近期的例子則是為凱特布希（Kate Bush）的《跑上山坡 Running Up That Hill)》一曲注入新生命，使得這首歌在Spotify的串流量飆升，於問世38年後首次打入告示牌百大熱播歌曲Top 10。

▲《怪奇物語5》瑪雅霍克飾演蘿萍、喬奇瑞飾演史帝夫。（圖／劇照）

這部影集也在世界各地勇奪超過70個獎項，包含數座艾美獎以及美國演員工會獎的最佳戲劇類影集整體演出獎，獲入圍獎項更超過230個。全球各地的《怪奇物語》粉絲也將劇中威爾·拜爾斯失蹤的11月6日當作「怪奇物語日」慶祝，在這特別的日子裡分享他們對於怪奇物語世界的喜愛。

▲《怪奇物語5》莎蒂辛克飾演麥克絲。（圖／劇照）

《怪奇物語5》被視為《怪奇物語》系列的最終季，但仍有其他項目正在籌備當中，包含在倫敦西區上演的《Stranger Things: The First Shadow》以及動畫衍生影集。