MAMAMOO頌樂台北「唱梁文音的歌」　本尊驚呆揭：這首不好唱

記者蔡琛儀／台北報導

南韓女團MAMAMOO頌樂（Solar）日前於台北國際會議中心個唱，在演唱會尾聲的安可曲特別選唱中文歌曲，包括〈月亮代表我的心〉外，還唱了兩遍梁文音的〈分手後不要做朋友〉；梁文音聽聞又驚又喜，笑回「不分！不分！我也要當妳的水某！」

▲▼MAMAMOO頌樂演唱會唱梁文音的歌曲，讓她又驚又喜。（圖／記者周宸亘攝、翻攝梁文音IG）

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頌樂日前在個唱安可曲時，選唱了梁文音的〈分手後不要做朋友〉，並笑說：「我聽了這首歌之後，太好聽了，但是要發音標準，很擔心。」梁文音也在社群轉發頌樂演唱〈分手後不要做朋友〉影片，直讚「好強！這麼多字數的歌詞」、「謝謝最美的Solar，開心榮幸」，沒想到頌樂也再回覆梁文音的限動，以中文寫道「我更榮幸」，展現以「樂」交友無國界的好緣份。

據悉，梁文音從同事那邊聽聞頌樂選唱〈分手後不要做朋友〉後，非常意外、也很驚喜，「畢竟Solar是這麼紅的女團隊長，對方居然會選唱我的歌，真的超級榮幸，也很感動。」她打趣自己有時候在演唱時，有時一不留神也會吃螺絲，「她一選就選我覺得不是很好唱的歌，歌詞那麼密集，我很佩服，也覺得她很厲害，她真的很用心在為台灣粉絲準備演出」，也感謝頌樂選唱自己的歌，讓更多人聽見〈分手後不要做朋友〉。

梁文音也於社群PO分享自己演唱Solar的〈Easy Peasy〉影片，以中、韓文寫道「頌樂，這次換我唱妳的歌」，盼以愉悅旋律，給大家加油，為此她還特別用英文拼音學唱Solar的韓文歌曲，許願希望未來有機會可以和頌樂一起同台合唱。