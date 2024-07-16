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大象體操貝斯手凱婷出車禍！　演唱會緊急喊卡：團員深感抱歉

記者蔡宜芳／綜合報導

樂團「大象體操」16日在社群發出公告，透露貝斯手凱婷於15日遭遇車禍，經醫生診斷後，需要靜養兩周以觀察傷勢，因此，大象體操已經決定將7月的三場演出延期。

▲▼評審團獎-大象體操。（圖／記者黃克翔攝）

▲凱婷（中）驚傳出車禍。（圖／記者黃克翔攝）

大象體操官方聲明中指出，凱婷在15日遭遇車禍，導致左鎖骨骨折以及左腳踝部鈍挫傷，經醫師評估後，凱婷需暫時靜養兩周。目前大象體操7月預定舉行的三場演出都確定延期，包括7月19日新竹彌聲Mixing Studio、7月20日台中Legacy Taichung，以及7月26日在高雄LIVE WAREHOUSE的演出。

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▲▼大象體操貝斯手出車禍！　演唱會緊急喊卡。（圖／翻攝自Facebook／大象體操 Elephant Gym）

▲凱婷因車禍傷勢，不得已必須將演唱會延期。（圖／翻攝自Facebook／大象體操 Elephant Gym）

對於意外事故導致演出臨時異動，大象體操表示：「造成購票觀眾、相關工作人員不便，大象體操團員深感抱歉，團隊已與場館、售票系統，討論延期日期與票務配套方案。」同時也替凱婷報平安：「目前凱婷已平安返家由家人照顧，衷心感謝各方關心。」

▲▼大象體操貝斯手出車禍！　演唱會緊急喊卡。（圖／翻攝自Facebook／大象體操 Elephant Gym）

▲大象體操聲明。（圖／翻攝自Facebook／大象體操 Elephant Gym）

【大象體操聲明】

【大象體操七月《世界THE WORLD》巡迴延期公告】

大象體操貝斯手凱婷，在7月15日發生車禍事故，送醫後正式診斷，凱婷傷勢為左鎖骨骨折以及左腳踝部鈍挫傷，醫師評估後建議凱婷需暫時靜養兩週，觀察傷勢。
因故，大象體操以下七月份三場演出，將延期舉辦。延期場次：
07/19（五）【新竹 彌聲 Mixing Studio 】
07/20（六）【 台中 Legacy Taichung】
07/26（五）【 高雄 LIVE WAREHOUSE】

事故意外導致演出臨時異動，造成購票觀眾、相關工作人員不便，大象體操團員深感抱歉，團隊已與場館、售票系統，討論延期日期與票務配套方案。

大象體操將於 7月26日（週五）前，公布延期場次之演出日期。已購買票券之觀眾，可持原票券於延期演出日入場觀賞演出；需退票觀眾，大象體操將全額退費，詳情請見內文及本公告之圖文說明。建議退票觀眾於 2024年8月16日（週五）前完成申請。

原訂於上述演出場次，現場領取「大象體操十週年紀念公仔」之觀眾，我們將主動與您聯繫、說明後續處理方式，請協助留意電子郵件。非常謝謝大家的理解與包容。

目前凱婷已平安返家由家人照顧，衷心感謝各方關心。

【退票方式】
1. 未取票者：以【線上退票】方式辦理。
(1) 線上退票服務時間為每日00:00-24:00。
(2) 請登入iNDIEVOX網站會員，進入【訂單查詢】頁面。
(3) 在欲申請退票的訂單中，點選【線上退票申請／進度查詢】，再勾選欲辦理退票的票券，確認送出後，票券會註記為【退票審核中】，即表示退票申請送出，後續仍需待系統進行審核。
(4) 系統審核確認無誤後，訂單或票券狀態將改為【主辦因素退票】，即表示退票申請完成。可於退票申請送出5個工作天後，至【訂單查詢】查看。

2. 已取票者：以【機台退票】方式辦理。
(1) ibon機台退票服務時間為每日07:00-23:00。(部分特殊營業時間之門市除外)。
(2) 不同筆訂單的退票申請，請分開多次操作。
(3) 請持欲退票票券正本，至ibon機台進行退票申請，ibon退票申請流程：
a.請於ibon機台依序點選【票券中心→售票系統→退票→iNDIEVOX】。
b.請依照系統畫面指示，掃瞄退票票券條碼，並列印退票服務退費單。
c.請於10分鐘內持退票票券正本、退票服務退費單，至該門市櫃台辦理退票申請，逾時請重新操作。
d.門市櫃台受理完成後，即表示退票申請完成，同時將直接回收退票票券正本。

3. 退票申請送出或完成後，恕無法修改退票張數及取消退票申請，請務必於退票申請送出前，確認退票資料是否正確。
4. 同筆訂單可受理全部或部份票券退票，但購買套票者，退票需成套票券退回，恕無法退單張票券。

【退款方式】
於 2024/07/16（二）12:00 前購買本場次之觀眾可辦理全額退票。退票金額包含：票面金額・購票時以信用卡付款者，票款全額將由 iNDIEVOX 刷退至原購票之信用卡。

退款作業時間約 20 個工作天(於收到資料完整之退票申請後計算)，刷卡退款時間依發卡行之作業時間為準。購票時以 ibon 付款者，票款全額將於 7-11 門市以現金退款。

◎如有任何問題，請於週一至週五13:30-18:00 致電 02-8772-6205 或 email 至 support@indievox.com 詢問。

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